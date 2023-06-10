Trong 10 ngày giữa tháng (10/6 đến 20/6):Con giáp cơ hội làm giàu kéo tới, thời cơ chín muồi, đầu tư sinh lợi, tiền bạc chạy ào về tài khoản, giàu có bất ngờ

Công việc: Trong 10 ngày giữa tháng 6 người tuổi Tý công việc khá bận rộn, tuy nhiên làm việc cần cẩn trọng xung quanh, tránh để kẻ xấu hãm hại.

Tử vi 10 ngày giữa tháng 6 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay làm việc cần cẩn thận những người xung quanh.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang cố gắng tự do tài chính, làm việc chăm chỉ, không phụ thuộc bố mẹ .

Sức khoẻ: Cân bằng các bữa ăn uống hằng ngày.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi 10 ngày giữa tháng 6 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra chẳng đáng lo. Người tuổi này có thể nhanh chóng ứng phó tốt với các rủi ro xảy ra bất ngờ trong ngày nhờ sự nhanh chí, linh hoạt vốn có.

Vận trình tài lộc có điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này dường như có thể trút bỏ hoàn toàn nỗi lo về chuyện chi tiêu, mua sắm nhờ có nguồn tài chính từ công việc làm ăn, kinh doanh trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp cản trở. Chuyện tình cảm của người có đôi có cặp gặp nhiều sóng gió do đào hoa kém. Tốt nhất là bạn cần chú ý đến lời ăn tiếng nói nếu không muốn làm tổn thương đối phương.

Tử vi tuổi Tị

Tử vi 10 ngày giữa tháng 6 vận có Chính Ấn nên những người đang thi cử, học lên cao hoặc đi học sẽ có lợi hơn những người khác. Tuy nhiên nếu muốn phát triển thêm thì Tị cần nhanh nhẹn, khéo miệng hơn nữa, đôi lúc bạn còn khá chậm chạp nên công việc bị đình trệ.

Tị hay giúp người nhưng toàn bị người ta phủi ơn, ăn cháo đá bát nhưng vẫn hoan hỉ bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm có mâu thuẫn, có điềm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vấp phải Tương Hại. Các bạn trẻ đang yêu đừng mù quáng, nên nghe lời khuyên của cha mẹ để đỡ bị lừa tình. Tị hay giúp người nhưng toàn bị người ta phủi ơn, ăn cháo đá bát nhưng vẫn hoan hỉ bỏ qua.

Vì Thủy khắc Hỏa nên đường công danh và tiền bạc ở thời điểm hiện tại sắp được như ý. Bản mệnh nên dành tiền để mua sách, đi học và nâng cao các kỹ năng cho mình, từ đó khi có cơ hội thì bạn mới dễ dàng nhận biết và tăng thu nhập cho mình.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.