Trời xanh an bài: 3 con giáp thăng hoa sự nghiệp, một bước gia nhập giới thượng lưu trong vài tháng tới

Tâm linh - Tử vi 04/11/2021 16:10

3 con giáp may mắn tạm biệt khó khăn chào cuộc sống giàu sang nức tiếng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có quan hệ xã hội rộng, bạn bè, người quen của con giáp này nhiều vô kể. Bạn luôn có cách cư xử khéo léo và hài hước, con giáp này luôn là tâm điểm chú ý, được mọi người yêu quý và mến mộ. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Tuất có nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ cộng thêm tố chất thông minh, thao lược, bạn thường đạt được những thành tựu nhất định khi còn khá trẻ.

Từ đầu tháng 12, tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp được “quý nhân” của đời mình. Chính nhờ người này không những sẽ đưa đường, chỉ lối cho bản mệnh đi đến với thành công mà còn trở thành tri kỷ, lắng nghe bạn trong những lúc mệt mỏi nhất. Con giáp may mắn đừng ngại mở rộng mối quan hệ, vì người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, trong giai đoạn sắp tới, bạn còn có thể nhận được tin vui bất ngờ từ người thân, hãy cùng chờ xem nhé.

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Tuất có quan hệ xã hội rộng, bạn bè, người quen của con giáp này nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con Rắn trời sinh vốn tính siêng năng, nhẫn nại, con giáp này sẽ luôn cố gắng dù con đường phía trước có khó khăn thế nào đi nữa. Trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm, không bao giờ nản lòng của tuổi Tỵ sẽ khiến mọi người kính nể. Vận mệnh con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Do bản mệnh của bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp.

Từ đầu tháng 12 những hiểu lầm sẽ được hóa giải, con giáp có cơ hội để phát huy khả năng nhằm chứng minh thực lực thật sự của bản thân, từ đó vươn lên những vị trí cao hơn trong công việc. Trên con đường sự nghiệp tuổi Tỵ có thể phát triển rực rỡ kéo theo tài vận thăng hoa, tuổi này sẽ chẳng cần lo chuyện tiền bạc. Trong cuộc sống bạn luôn  “phủ phê” tài lộc, tiêu xài thả ga từ đây đến tận cuối năm.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là con giáp luôn được biết đến như một con giáp “ngậm thìa vàng”. Cuộc sống của người cầm tinh con Hổ xưa nay vốn suôn sẻ, ít trải qua va vấp. Nhưng không vì thế mà bản mệnh trở nên tự mãn, lười biếng mà ngược lại còn ngày càng phấn đấu, giành được sự thừa nhận và cảm phục của tất cả mọi người. Trong những ngày tới người tuổi Dần không cần tìm kiếm đâu xa, tiền tài, công danh sẽ tự "mò" tới bạn.

Con giáp may mắn rất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, đủ cho bản thân thoải mái chi tiêu mà “không cần nhìn giá”. Nhưng tuổi Dần cũng không nên chủ qua mà cần tỉnh táo, trích ra một phần tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư để đồng tiền được “sinh sôi”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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