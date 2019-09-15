Trời sinh phụ nữ tuổi này bản lĩnh kiên cường, là thần tài của cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 15/09/2019 16:30

Không chỉ vượng phu ích tử, phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này còn nổi tiếng bản lĩnh, khôn ngoan, tự làm đại gia của chính mình mà chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông.

Nếu phụ nữ khác chỉ mong lấy được chồng giàu thì con giáp giàu có này chẳng việc gì phải bán rẻ tình yêu để đổi lấy vật chất, bởi chính họ đã là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

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Đàn ông nào may mắn lấy được con giáp giàu có này làm vợ như rước được thần tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi con giáp có nói, Mùi không chỉ là con giáp giàu có mà còn nổi tiếng là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử. Ngay từ thuở độc thân con giáp này đã tự thân lập nghiệp, gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Ngay cả đàn ông cũng phải ganh tỵ với những gì nàng giáp này làm được.

Đàn ông nào may mắn lấy được Mùi làm vợ như rước được thần tài vào nhà. Họ giỏi quán xuyến gia đình, yêu chồng chiều con và rất tinh tế trong đối nhân xử thế. Càng về hậu vận con giáp vượng phụ này càng vượng vận tài lộc, giàu sang nhất đời.

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Dẫu thuộc con giáp giàu sang nhất nhưng Ngọ vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết, là cánh tay đắc lực để chồng vươn lên trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những tưởng phụ nữ tuổi Ngọ ham chơi, vô tư nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Nàng giáp này biết suy tính thiệt hơn, có bản lĩnh và không dễ dàng từ bỏ đam mê nên càng nỗ lực càng thành công, tài vận dồi dào.

Dù kén chọn, thích làm khó đối phương nhưng một khi đã trao trọn tin yêu Ngọ sẽ hết lòng hết dạ yêu thương bạn đời. Dẫu thuộc con giáp giàu sang nhất nhưng Ngọ vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết, là cánh tay đắc lực để chồng vươn lên trong sự nghiệp, tương lai ngày càng xán lạn.

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Lấy được nàng giáp vượng phu ích tử này làm vợ, chồng không là tỷ phú cũng có nhà lầu xe hơi, tiền chất chật két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngây thơ, hiền lành và dễ tổn thương nên Dậu phải gánh chịu không ít đau khổ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Đây cũng là lý do vì sao Dậu rất dè dặt trong tình yêu, luôn ngờ vực, nghi hoặc như “chim sợ cành cong”.

Chỉ cần cho Dậu cảm giác an toàn, cho cô ấy một tình yêu vẹn tròn thì nàng giáp này sẽ chẳng mảy may ngờ vực thêm ngày nào nữa. Lấy được nàng giáp vượng phu ích tử này làm vợ, chồng không là tỷ phú cũng có nhà lầu xe hơi, tiền chất chật két.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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