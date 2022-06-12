Trời sinh những con giáp sau mồm miệng khéo léo, biết chiều lòng người, mỗi lời nói ra như rót mật vào tai, được người người thương mến

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 08:02

Sự khéo léo, nhanh nhạy, ứng xử thông minh luôn là ưu điểm khiến một người trở nên cuốn hút trong mắt người khác. Đặc biệt, nữ giới càng khéo léo càng có cơ hội kiếm tìm được người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời mình, dễ mang số mệnh của thiếu phu nhân, cả đời hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Dậu

Xem bói tử vi, phụ nữ tuổi Dậu đa phần đều thông minh, xinh đẹp, có khả năng cuốn hút đặc biệt với người khác giới. Không chỉ chăm chỉ, siêng năng, nàng giáp này còn luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Dậu không muốn nợ ai bất cứ điều gì, họ sống sòng phẳng và luôn nhớ ơn những người đã cưu mang mình. Bản mệnh sống thiên về lý trí hơn, đôi lúc cũng tình cảm nhưng lại sợ bị tổn thương nên không cho đi quá nhiều.

Top con giáp nữ khéo léo trong giao tiếp phải kể tới người tuổi Dậu đầu tiên, bởi nàng giáp này luôn biết cách xoay chuyển tính thế, biết trước biết sau nên được mọi người dành cho nhiều thiện cảm.

Cuộc sống của phụ nữ tuổi Dậu phần nhiều đều gặp may mắn, từ sự nghiệp, hôn nhân đến tiền tài đều có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, càng lớn tuổi, người tuổi Dậu không những xây dựng được sự nghiệp ổn định mà còn đem đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình, tận hưởng một cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Hợi đa phần tính tình hiền lành, nhu mì, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà được mọi người xung quanh yêu mến hết mực.

Nhiều người khi gặp phải khó khăn gian nan thường phó mặc, buông xuôi nhưng nàng giáp này thì khác. Phụ nữ tuổi Hợi luôn dùng thái độ lạc quan để đối mặt với mọi thứ. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc ổn định, không để những người xung quanh phải lo lắng. Nhờ vậy, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, mọi sóng gió đều trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Vì những nét tính cách tốt đẹp của mình, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất, đa số đều có được cuộc sống viên mãn sung túc, đúng như câu nói “ở hiền gặp lành”, phúc báo luôn đến với những người xứng đáng được hưởng.

Đặc biệt, đối với những người thành gia lập thất, họ còn mang số mệnh vượng phu vượng tử, không chỉ có khả năng giúp bản thân mà còn là cánh tay đắc lực giúp chồng trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, hiền lành, và đương nhiên họ là bậc thầy trong việc đối nhân xử thế. So với những con giáp khác, tuổi Mão có khả năng giữ bình tĩnh tốt hơn, họ điềm đạm và biết cân nhắc mọi thứ.

Trời sinh những con giáp sau mồm miệng khéo léo, biết chiều lòng người, mỗi lời nói ra như rót mật vào tai, được người người thương mến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc gặp chuyện không vui, tuổi Mão không thường chia sẻ vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Nhờ vậy mà xung quanh tuổi Mão luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc khó khăn hoạn nạn.

Tử vi học có nói, tuổi Mão là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức, bước vào giai đoạn trung niên họ sẽ thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, ngày xưa khó khăn bao nhiêu thì lúc này sẽ được đền đáp bấy nhiêu.

Sau 35 tuổi, người tuổi Mão không những công thành danh toại mà còn tạo dựng được cơ ngơi vững chắc. Họ có thể không phải là những đại gia có khối tài sản kếch xù nhưng sẽ là thiếu phu nhân viên mãn cả tình lẫn tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chât tham khảo.

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