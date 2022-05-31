4 con giáp "được" vận đào hoa chọn mặt gửi vàng, kẻ đưa người rước tấp nập 6 tháng cuối năm 2022

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2022 này khá ảm đạm, phải đợi đến tận tháng 12 mới có khởi sắc nhất định. Bạn thường phải đối diện với những chuyện không như ý muốn nên luôn căng thẳng, mệt mỏi, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.

Với người còn độc thân, bạn dễ vướng phải mâu thuẫn, thị phi với mọi người xung quanh nên chẳng còn muốn mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn lo lắng mình chân thành thì sẽ bị những kẻ trăng hoa lừa gạt, tổn thương.

Người đã lập gia đình thường xuyên trút những cơn nóng giận lên đầu nửa kia. Áp lực do công việc mang lại khiến bạn luôn cảm thấy bức bối, khó chịu. Cách hành xử của bạn khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng, không ai còn muốn tâm sự với ai.

May mắn là đến cuối năm, mọi vấn đề trong cuộc sống đều có dấu hiệu hòa hoãn, bạn cũng có cái nhìn tích cực hơn về sự vật, sự việc xung quanh mình. Đây là lúc bạn nên tranh thủ mở rộng quan hệ với bạn bè hoặc hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Tuổi Tuất

Dù có gặp phải chuyện bực dọc, con giáp này cũng cần phải trút giận đúng người đúng tội. Chớ nên mang những cảm xúc nóng nảy tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu người thân, có thể bản mệnh đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.

Trong năm 2022, vận đào hoa của nam giới tuổi Tuất vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám, không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn.

Tuổi Tuất cần phải cảnh giác với những người tuổi Thân vì họ có ý định hãm hại bạn trong chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường tình duyên của người tuổi Thân chẳng được suôn sẻ, bằng phẳng như mong muốn của bản mệnh. Những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan khiến bạn không thể đón nhận tình cảm của người khác cũng như chẳng thể thấu hiểu nửa kia của mình.

Với người đã lập gia đình, bạn luôn phải chịu nhiều điều muộn phiền, áp lực ngoài xã hội, rồi lại trút những cơn giận dữ của mình lên đầu người ấy, khiến bầu không khí gia đình luôn căng thẳng một cách không cần thiết.



Con giáp này cần học cách tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên tự cô lập bản thân với cả những người thân yêu nhất.

Với người còn độc thân, bạn trở nên thờ ơ với chuyện mở rộng quan hệ hoặc tìm kiếm một nửa kia phù hợp với mình. Bạn muốn dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người nào đó khác.

Tất nhiên, việc lựa chọn có đến với một ai đó hay không hoàn toàn nằm ở bạn, song đừng vì những suy nghĩ tiêu cực, bi quan nhất thời mà từ chối cơ hội đón nhận hạnh phúc, cơ hội được người thân san sẻ, thấu hiểu và sẻ chia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cần phải chú ý tới tính tương tác với mọi người. Công việc khó bề suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người.

Chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình, được giới thiệu hoặc vô tình bắt gặp được những đối tượng tiềm năng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.