Trời cao ban phước lành: Qua hết hôm nay (18/12), 3 con giáp hứng trọn cơn mưa lộc trời, tiền về như nước, phú quý đề huề

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 19:38

Tử vi dự báo rằng, 3 con giáp này thuận lợi, làm đâu thắng đó khi qua hết hôm nay (18/12).

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp có phúc khí trời ban. Họ có tính cách hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn giỏi quan sát, học hỏi kiến thức từ những người xung quanh. Vì vậy, bản mệnh có thể tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển, ăn nên làm ra.

Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay (18/12), tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp này có thể dàn xếp ổn thỏa công việc. Giai đoạn này, bản mệnh chỉ cần ngồi chờ tiền đến tận của. Dự báo lợi nhuận mà tuổi Tỵ kiếm được sẽ đủ cho con giáp này sống thoải mái trong một thời gian. Ngoài ra, người tuổi Tỵ còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, tuổi Tỵ bước vào thời kỳ may mắn, không có gì trở ngại, tài lộc ngày một dồi dào.

Trời cao ban phước lành: Qua hết hôm nay (18/12), 3 con giáp hứng trọn cơn mưa lộc trời, tiền về như nước, phú quý đề huề - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay (18/12), tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp này có thể dàn xếp ổn thỏa công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn kiên trì, nhẫn nại theo đuổi mục tiêu đến cùng. Con giáp này bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ được đền đáp bấy nhiều. Bản mệnh còn có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên luôn được mọi người quý mến, có quý nhân phù trợ ở bên cạnh.

Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay 18/12, người tuổi Mùi bước vào vận trình phát đạt. Sư nghiệp của con giáp này có một buốc tiến mới. Bản mệnh được Thần Tài ưu ái nên làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Những kế hoạch mà tuổi Mùi đặt ra đều được thực hiện một cách suôn sẻ.

Trời cao ban phước lành: Qua hết hôm nay (18/12), 3 con giáp hứng trọn cơn mưa lộc trời, tiền về như nước, phú quý đề huề - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay 18/12, người tuổi Mùi bước vào vận trình phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, sáng tạo, luôn có nhiều ý tưởng mới. Con giáp này không thích nói nhiều mà luôn dùng hành động để chứng minh. Họ dũng cảm và tự tin vào khả năng của mình. Khả năng kiếm tiền của tuổi Dậu càng được phát huy vào dịp cuối năm 2022.

Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay, tuổi Dậu không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ. Con giáp này có thể gặt hái thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp khó khăn, bản mệnh cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm đẹp. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn mang đến nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn với người tuổi Dậu.

Trời cao ban phước lành: Qua hết hôm nay (18/12), 3 con giáp hứng trọn cơn mưa lộc trời, tiền về như nước, phú quý đề huề - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng, qua hết hôm nay, tuổi Dậu không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Tử vi chỉ rằng, 2 ngày cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua hôm nay Tử vi chủ nhật ngày 18/12/2022 Tử vi ngày 18/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 18/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 26 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 55 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn