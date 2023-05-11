Trời cao ban phước: 3 con giáp số hưởng cả đời, ăn sung mặc sướng, đỏ bạc lẫn đỏ tình

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 09:57

3 con giáp này có số hưởng cả đời, ăn sung mặc sướng, đỏ bạc lẫn đỏ tình duyên.

Tuổi Ngọ

Sẽ không quá lời nếu nói khoảng thời gian tháng 5 là cơ hội vàng để người tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp khi đại vận tới, cát vận bủa vây, vận xui xẻo dần dần được hoá giải.

Là người có tính cách hào phóng, lịch thiệp và ưa quảng giao, tuổi Ngọ dễ dàng kết bạn với nhiều người. Mặc dù con giáp này luôn đối xử với người khác thật lòng nhưng có không ít kẻ muốn lừa gạt họ, vì thế tuổi Ngọ nên tìm hiểu kỹ trước khi có ý định làm thân với ai đó.

Thời gian tới, nhờ vào vận may Trời ban và sự nhanh nhạy của bản thân, tuổi Ngọ sẽ không ngừng kiếm về cho bản thân những khoản thu nhập cao ngất ngường. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của con giáp này thêm phần vui vẻ, đủ đầy.

Trời cao ban phước: 3 con giáp số hưởng cả đời, ăn sung mặc sướng, đỏ bạc lẫn đỏ tình - Ảnh 1
 Người tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp khi đại vận tới, cát vận bủa vây, vận xui xẻo dần dần được hoá giải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có khả năng ngoại giao tốt, ở đâu cũng có thể tỏa sáng nhờ tài ăn nói khôn ngoan cùng tính cách thật thà. Khi giao tiếp với người tuổi Mùi, người khác sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thỏa mãn.

Bản mệnh biết nhìn người, tuy giao tiếp rộng nhưng không dễ tin người, vẫn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng. Nếu đã tin tưởng ai, bản mệnh sẵn sàng giúp đỡ người đó, sống trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Vì vậy họ sống bình an cả đời, đón nhận may mắn nhờ phúc đức mình tạo ra.

Tuổi Mùi không tính toán với người khác mà sống dĩ hòa vi quý. Họ thường giữ cảm xúc riêng trong lòng, nếu không cần thiết sẽ không thể hiện ra để ảnh hưởng tới đối phương.

Trời cao ban phước: 3 con giáp số hưởng cả đời, ăn sung mặc sướng, đỏ bạc lẫn đỏ tình - Ảnh 2
Tuổi Mùi có khả năng ngoại giao tốt, ở đâu cũng có thể tỏa sáng nhờ tài ăn nói khôn ngoan cùng tính cách thật thà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bản chất tuổi Sửu mang nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi này trong gia đình thường được yêu mến vì sự tình cảm, trong nơi làm việc lại được trân trọng bởi thẳng thắn và cứng rắn.

Dường như ở mỗi mối quan hệ, bản mệnh đều rất được lòng người xung quanh. Hơn nữa, tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc tiện của họ càng giúp cho cả đời sống trong phước lành. 

Người tuổi Sửu có trái tim giàu lòng nhân ái và rất đáng tin cậy nên không bao giờ phải chịu cảm giác cô độc, không người nương tựa, bầu bạn.

Trời cao ban phước: 3 con giáp số hưởng cả đời, ăn sung mặc sướng, đỏ bạc lẫn đỏ tình - Ảnh 3
Bản chất tuổi Sửu mang nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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