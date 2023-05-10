3 con giáp nữ sẽ gặp 'vận đen', xui xẻo đủ đường, cẩn thận trắng tay cuối năm 2023

Năm 2023, nữ tuổi Tuất phạm Thái Tuế, vận khí tương đối thấp. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất còn trẻ tuổi là không nên kết hôn trong năm nay, nếu kết hôn cũng rất dễ xảy ra rạn nứt, thậm chí ly hôn.

Năm nay, các sao chiếu mệnh của tuổi Tuất xuất hiện tình trạng xung đột. Giả sử họ vẫn quyết định kết hôn thì mâu thuẫn trong hôn nhân sẽ nhiều hơn bình thường, nguy cơ có tiểu tam chen chân là rất lớn.

Năm Quý Mão 2023, nữ tuổi Tý được dự đoán gặp tài vận rất kém, đây còn là năm tam tai thứ 2, hạn nặng nhất trong 3 năm.

Trong năm này, tuổi Tý có thể gặp phải rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Gặp phải hạn tam tai, xung Thái Tuế nên người tuổi Tý phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư, làm ăn, kinh doanh đề phòng tiểu nhân. Chú ý về vấn đề tiền bạc dễ bị rơi rớt, mất tiền oan. Dễ gặp thị phi. Đặc biệt, hạn chế xuất hành đi xa, kiêng kỵ sông biển nếu không sẽ gặp nhiều bất lợi.

Năm Quý Mão 2023, nữ tuổi Tý được dự đoán gặp tài vận rất kém - Ảnh minh họa: Internet - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong tháng 5 âm lịch, nữ tuổi Sửu có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Họ có thể bị ai đó nói xấu, buông lời gièm pha khiến hạnh phúc gia đình bị rạn nứt.

Trong công việc, có kẻ cũng thường xuyên theo dõi, lợi dụng những lúc sơ hở để thay thế chỗ của bạn. Ngoài ra, họ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó.

Con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe, cẩn thận bị ốm đau bệnh tất bất ngờ khiến cho tài chính bị hao hụt nhiều.

Trong tháng 5 âm lịch, nữ tuổi Sửu có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

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