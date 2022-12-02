Tròi cao an bài, đúng 15h chiều mùng 9/11 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng từ nghèo lên tỉ phú, thay thời đổi vận, thu sạch lộc lá

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 05:30

3 con giáp này tuy phải chịu nhiều khó khăn, vất vả trong thời gian qua nhưng bước sang 15h chiều 9/11 âm lịch, phúc phần của họ sẽ khiến người khác ganh tị.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh tuổi Hợi có số giàu có, làm một hưởng mười. Đúng 15h chiều mùng 9/11 âm lịch, con số dư trong ngân hàng tăng lên con số đáng mơ ước, tha hồ tiêu xài, sắm đồ cho dịp Tết sắp đến. Ai nghèo mặc ai, tuổi Hợi vẫn có cuộc sống giàu sang, phú quý từ trong trứng nước. Thời điểm này vô cùng đặc biệt để bạn hưởng hết vinh hoa, tài lộc trời ban, không còn vướng vào cảnh nợ nần túng thiếu.

Bản tính nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt cơ hội nên sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn người, Không những chỉ nguồn thu chính, nguồn thu phụ cũng rủng rỉnh không kém. Cuộc sống của họ nhờ vậy không phải lo lắng gì.

Tròi cao an bài, đúng 15h chiều mùng 9/11 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng từ nghèo lên tỉ phú, thay thời đổi vận, thu sạch lộc lá - Ảnh 1
Đúng 15h chiều mùng 9/11 âm lịch, con số dư trong ngân hàng tăng lên con số đáng mơ ước, tha hồ tiêu xài, sắm đồ cho dịp Tết sắp đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất luôn nỗ lực không ngừng trong cuộc sống, họ phấn đấu để vươn lên vị trí cao nhất. Đúng 15h chiều 9/11 âm lịch là thời điểm công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, hãy phấn đấu hết sức mình để có công danh thành đạt hơn.

Người tuổi Tuất bản chất thông minh, nhanh nhẹn trong mọi việc nên sẽ được quý nhân nâng đỡ. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng nên có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương thưởng. Nói chung chỉ cần chăm chỉ, bạn sẽ có nhiều thành tựu đáng nể.

Tròi cao an bài, đúng 15h chiều mùng 9/11 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng từ nghèo lên tỉ phú, thay thời đổi vận, thu sạch lộc lá - Ảnh 2
Đúng 15h chiều 9/11 âm lịch là thời điểm công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, hãy phấn đấu hết sức mình để có công danh thành đạt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Gà là con giáp may mắn tiếp theo trong danh sách này. Họ chính là con giáp may mắn hốt sạch hết lộc lá thiên hạ vào đúng 15h chiều ngày 9/11 âm lịch. Hễ bước ra đường là bạn hốt sạch sẽ lộc lá trời ban, không sợ thiếu trước hụt sau như thời gian trước đây.

Dậu có nhiều cơ hội tỏa sáng, công danh vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tiền bạc đổ về với mình, tận dụng cơ hội để thể hiện hết khả năng của bản thân.

Tròi cao an bài, đúng 15h chiều mùng 9/11 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng từ nghèo lên tỉ phú, thay thời đổi vận, thu sạch lộc lá - Ảnh 3
Những người tuổi Gà là con giáp may mắn tiếp theo trong danh sách này. Họ chính là con giáp may mắn hốt sạch hết lộc lá thiên hạ vào đúng 15h chiều ngày 9/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi, trong ngày 7/11 âm lịch, 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối xán lạn.

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