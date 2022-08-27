Trời ban phúc trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9), 3 con giáp may mắn hút hết công danh phú quý thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 06:27

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9), những con giáp may mắn này sẽ được quan trời ban phúc khí, hút hết công danh phú quý trong thiên hạ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9) Tam Hợp hỗ trợ đẩy nhanh phát triển tình cảm giữa con giáp tuổi Sửu và một nửa của mình. Hứa hẹn nhiều cặp đôi quyết định về chung một nhà trong thời gian này. Bạn cũng mong bản thân sẽ ổn định sớm để còn có người đồng lòng với mình xây dựng cuộc sống tương lai.

Thiên Tài dự báo người tuổi Sửu không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong, bạn có thể an tâm lên kế hoạch cho cuộc sống mà không bị vấn đề tiền bạc cản đường. Thực ra lúc này bạn đã thực tế hơn, không mơ mộng hay đợi chờ một phép màu nào xảy ra, thay vào đó thì tìm cách làm chủ cuộc sống của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá tỉnh táo, có thể sau một đêm ngủ ngon bạn đang có cảm giác hồi sức. Nhờ đó mà cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng, có thể xử lý rất nhiều việc cùng một lúc.

Trời ban phúc trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9), 3 con giáp may mắn hút hết công danh phú quý thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9) Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình, đồng thời cũng đừng sợ vất vả. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân và cố gắng không ngừng, công lao của bạn sẽ được đền đáp.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Trời ban phúc trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9), 3 con giáp may mắn hút hết công danh phú quý thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9) là thời điểm tuổi Tỵ được thỏa sức tận hưởng cuộc sống, không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền nong. Con giáp này vốn là những người có đầu óc làm ăn và buôn bán. Họ có óc phán đoán rất nhanh nhạy và chính xác, dễ đón đầu được xu hướng thị trường và bắt đầu trước những người khác rất lâu.

Thời gian này, nhờ có Thần Tài phù trợ mà tuổi Tỵ sẽ có nhiều dịp để phát huy khả năng kinh doanh cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Bên cạnh đó công việc chính cũng tiến triển tốt đẹp, mang lại cho bạn nguồn thu nhập dồi dào và ổn định nên túi tiền của bạn sẽ ngày càng phình to hơn rất nhiều.

Trời ban phúc trong 10 ngày tới (27/8 - 5/9), 3 con giáp may mắn hút hết công danh phú quý thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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