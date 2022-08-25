TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9)

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 18:34

Tử vi con giáp dự đoán: Trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) 3 tuổi chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần thường mạnh mẽ quyết đoán, có ý chí hơn người. Đồng thời con giáp này lại vô cùng chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Dần tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Trong tính cách tuổi Dần chính là những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách. Nhờ vậy, khi họ làm việc gì xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi con giáp dự đoán, trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay, có khi trong thời gian gần bản mệnh dễ dàng tậu xe chốt nhà như mua quần áo. 

TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn tuần này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Tử vi con giáp dự đoán, trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong tuần đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của bạn thôi đấy.

TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Tử vi con giáp dự đoán, trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) tuổi Dậu có Lục Hợp xuất hiện trong tử vi ngày nên có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dôi dư.

Ngoài ra, cát thần này còn cho thấy bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Về cơ bản, sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, bản mệnh nên tham gia một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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Trong 6 ngày tới (25/8 - 30/8) có 3 con giáp may mắn hơn người, vận mệnh nhất định hết khổ, sự nghiệp hanh thông, không cần biết làm gì vì tiền tỷ chắc chắn vào tay.

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