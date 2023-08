TOP 3 con giáp đỏ hết phần thiên hạ, vận trình tài lộc hanh thông, nắm tiền tỷ trong tay, chuẩn bị sắm nhà to, tậu xe lớn trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9)

Tử vi con giáp dự đoán, trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay, có khi trong thời gian gần bản mệnh dễ dàng tậu xe chốt nhà như mua quần áo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn tuần này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Tử vi con giáp dự đoán, trong 17 ngày sắp tới (26/8 - 11/9) bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.