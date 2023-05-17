Trời ban hai chữ PHÚC LỘC: 3 con giáp ra đường rơi xuống trúng hố vàng, sự nghiệp suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài khoản thi nhau nhảy số sau 13 ngày tới

Công việc của tuổi Mùi hung lẫn cát đan xen. Nếu an phận thủ thường thì bình an nhưng muốn phấn đấu lại có sóng gió. Có thưởng, tăng lương nhưng cũng không kém phần vất vả, làm gì cũng nên khiêm nhường, từ tốn. Nhưng tử vi dự báo muốn để tiền bạc phát triển có lẽ con giáp này cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoại trừ việc phải phấn đấu ra bản mệnh không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy đương đầu với sóng gió.

Về tình duyên cho thấy tuổi này có đường tình cảm tươi sáng. Các mối quan hệ hài hòa nên bản mệnh hoàn toàn có thể an tâm để chuyên tâm cho công việc và sự nghiệp, công danh. Đây cũng là ngày tốt cho các bản mệnh muốn cưới hỏi, tỏ tình.

Tuổi Thân được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn. Kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới đây. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt, mọi công sức bạn bỏ ra đang được đặt đúng chỗ.

Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ Kim sinh Thủy. Người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu lâm Thiên Quan nên nhiều bạn đang nung nấu ý định nghỉ việc giữa chừng, nghỉ học hoặc đứng lên chiến đấu với kẻ thù ở công ty. Bạn đam mê tự do nên chỉ thích những công việc thoải mái, không gò bó nhưng vẫn đảm bảo kinh tế. Có những chuyện, mình sẽ không bao giờ tính trước được, nhất là chuyện tiền bạc. Nhiều người nên cân nhắc kỹ chuyện nghỉ việc vì sau khi nghỉ bạn khá là bấp bênh. Thời gian này nên an phận thì hơn, càng hay xê dịch thì kinh tế càng khó khăn thêm.

Cục diện Kim Thủy tương sinh kéo đường tình cảm đi lên. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần bạn biết dũng cảm buông tay thì tự khắc sẽ hạnh phúc. Chúc cho bạn nào còn cô đơn sớm tìm được hạnh phúc mình xứng đáng có được, bạn xứng đáng với sự hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm