Trên đầu có Lộc, trên tay có Tài, vào đúng 10h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp chạm đâu cũng là tiền, làm gì cũng ra vàng, vét sạch phú quý, ôm trọn vận may, ngồi trên đỉnh cao

Sao Thái Dương chiếu mệnh, 3 con giáp ‘tiền đẻ ra tiền’, sinh sôi nảy nở không ngừng, vận trình sự nghiệp thăng hoa đến bất ngờ. Thu nhập tăng cao theo cấp số nhân, số mệnh đỏ lửa, gia đạo ấm êm từ khung giờ này.

Tuổi Sửu Những người bạn sinh năm Sửu rất biểu cảm, vận may trước đây của họ tương đối chung chung, không phát huy hết được thế mạnh của mình. Trong thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet Người sinh năm Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, người sinh năm Sửu có tính kiên trì mà người khác không có, vượt qua thất bại và mở ra kết quả hiệu quả.

Tuổi Dần Người tuổi Dần tháng này có nhiều tiến bộ hơn so với tháng trước. Theo tử vi, thời điểm này là lúc vận trình của họ có thể có bước phát triển lớn hơn. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú Hổ không phải lo cơm ăn áo mặc. Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Ảnh minh họa: Internet Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Dần còn biết nhân cơ hội này để tiến xa hơn, mở ra nhiều cơ hội cho mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuổi Mùi Dưới sự hậu thuẫn của Tam Hợp cục, công việc của tuổi Mùi đang trên đà thuận lợi, bạn cũng tìm thêm được cảm hứng để làm việc và sáng tạo. Nhìn chung mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, vậy nên bạn cũng không cần lo lắng quá. Trong thời điểm này bạn có thể sẽ được trao cho cơ hội để thăng tiến, với sự linh hoạt và đa tài vốn có nên được đánh giá rất cao. Bạn cần cố gắng nhiều hơn để thể hiện năng lực của bản thân, xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Ảnh minh họa: Internet Thực Thần cũng báo hiệu Mùi còn đón nhận tin vui về tài lộc. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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