Trắc nghiệm tính cách: bạn là người hướng nội hay hướng ngoại?

Tìm hiểu xem bạn là người như thế nào: hướng ngoại hay hướng nội.

Bạn nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông từ góc nghiêng hay từ phía chính diện? Đây là hai phương án quyết định rất nhiều đến con người bạn, nếu bạn muốn khám phá những nét tiềm ẩn trong tính cách và cải thiện những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống thì bài trắc nghiệm tâm lý này là dành cho bạn. Bài kiểm tra này sẽ cho bạn biết bạn là người hướng nội hay hướng ngoại.

Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại?

Nhìn vào hình ảnh, đoán xem người đàn ông này đang nhìn thẳng hay nhìn nghiêng và kiểm tra kết quả bên dưới.

Tìm hiểu xem người đàn ông này đang nhìn thẳng hay nhìn nghiêng.

Người đàn ông nhìn nghiêng

Nếu bạn cảm thấy người đàn ông này đang nhìn nghiêng, đó là vì bạn tập trung ánh nhìn vào mũi và miệng. Bạn tránh mọi giao tiếp bằng mắt, các chuyên gia tâm lý học cho rằng những người như vậy là người hướng nội và có phần nhút nhát. Họ thường sợ liên quan đến người khác và khó đặt niềm tin vào người đối diện. Tuy nhiên, một khi có được sự tin tưởng từ họ, bạn sẽ có được một tình bạn vô điều kiện.

Người đàn ông nhìn thẳng

Nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn thẳng về phía trước, điều đó có nghĩa là bạn đã nhìn thấy hình ảnh trực tiếp trong mắt. Các nhà tâm lý học đánh giá họ là những người chân thành và thẳng thắn. Họ là những người hướng ngoại, thích gặp gỡ nhiều người và không ngại đưa ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình bằng mọi giá.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Encancha

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