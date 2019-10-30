Top con giáp tài vận theo chân, phú quý không mời mà đến, cả đời ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 30/10/2019 15:39

Số trời đã định, nếu thuộc top con giáp may mắn ngút trời này cả đời bạn chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, phú quý tìm đến tận cửa, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Dù không sinh ra trong giàu có nhưng những con giáp may mắn này sẽ già đi trong phú quý an nhàn, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc, thăng hoa viên mãn.

con giap may man 1
Từ ngưỡng 30 trở đi, con giáp may mắn này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, bước chân ra ngõ là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và có tinh thần học hỏi hơn người. Họ cầu tiến, có đam mê và sức chịu đựng dẻo dai nên dù bị đời vùi dập, thất bại không ít lần vẫn vững vàng tiến về phía trước, nỗ lực xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc cho bản thân.

Từ ngưỡng 30 trở đi, con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, bước chân ra ngõ là có lộc. Càng về hậu vận tài lộc của Dần càng vượng phát, chẳng những phải mua thêm két sắt để chứa tiền, họ còn có cuộc sống lứa đôi ấm êm viên mãn khiến ai cũng hờn.

con giap may man 2
Tử vi học có nói, từ trung vận trở đi Thìn sẽ công thành danh toại, cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng. Họ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, muốn gì được nấy khiến ai cũng ganh tỵ. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào những gì mình đang có Thìn lại không ngừng vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân.

Tử vi học có nói, từ trung vận trở đi Thìn sẽ công thành danh toại, cuộc sống viên mãn. Từ năm 40 tuổi, con giáp giàu sang này sẽ nằm trên đống vàng, rung đùi hốt bạc.

con giap may man 3
Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, con giáp may mắn này đã sớm gặt hái thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thông minh, tinh tế và biết cách đối nhân xử thế nên người tuổi Hợi chính là con cưng của trời. Họ làm gì cũng may mắn thuận lợi, từ công danh sự nghiệp đến tình duyên đều viên mãn như ý. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, con giáp may mắn nhất đời này đã sớm gặt hái thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm thì Hợi không chỉ sở hữu nhà cao cửa rộng, xế sang mà tiền tỷ trong tay, gia nhập hội đại gia triệu đô là điều hoàn toàn có thể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 11, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 11, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Tháng 11/2019, mặc người khác thất bại triền miên, xui xẻo đủ đường, 3 con giáp may mắn này vẫn kiếm tiền cực đỉnh, của nả đầy nhà, đổi đời ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang con giáp may mắn nhất

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo