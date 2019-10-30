3 con giáp MAY MẮN NHẤT tháng 11, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2019 14:53

Tháng 11/2019, mặc người khác thất bại triền miên, xui xẻo đủ đường, 3 con giáp may mắn này vẫn kiếm tiền cực đỉnh, của nả đầy nhà, đổi đời ngoạn mục.

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tháng 11/2019 này bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, phú quý an nhàn.

con giap may man 1
Vận may đeo bám giúp con giáp may mắn này đổi đời trong tích tắc, năm 2020 tới ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mùi, thế nên, con giáp này gặp được khá nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống và tình duyên. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, đếm tiền sái tay.

Tử vi con giáp có nói, chỉ cần bước chân vào tháng 11, Mùi sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, thần tài đưa đường chỉ lối mà hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Vận may đeo bám còn khiến Mùi đổi đời trong tích tắc, năm 2020 tới ngập trong biển tiền.

con giap may man 2
Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Hợi cũng tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, đối xử tử tế, chân thành với mọi người quanh mình. Vậy nên, họ được bề trên thương yêu, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khi còn khá trẻ. Càng thiện lương, biết cách đối đãi với người khác Hợi càng tích được càng nhiều công đức, vận số đi lên từng ngày.

Số mệnh của Hợi sẽ rẽ sang bước ngoặt mới từ tháng 11/2019. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ, tha hồ tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa chính là phúc phần trời ưu ái ban cho con giáp giàu sang ngút trời này.

con giap may man 3
Đặc biệt, từ tháng 11 đến cuối năm, con giáp may mắn nhất này sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nửa đầu năm khá chật vật, khốn khó trong công việc, sự nghiệp khiến Ngọ gần như kiệt sức để chống đỡ. Vậy nhưng, nửa cuối năm 2019 vận số của con giáp may mắn này lại cải thiện đáng kể. Chẳng những ăn nên làm ra, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, Ngọ còn đếm tiền sái tay, tha hồ gánh lộc vào nhà.

Đặc biệt, từ tháng 11 đến cuối năm, con giáp may mắn nhất này sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà. Tiền đầy túi, tình đầy tim, vạn sự như ý chính là tương lai Ngọ nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài vận bùng phát, phú quý an nhàn, sự nghiệp thăng hoa trong những tháng cuối năm 2019

3 con giáp tài vận bùng phát, phú quý an nhàn, sự nghiệp thăng hoa trong những tháng cuối năm 2019

Những tháng cuối năm 2019, dù không tranh tài đoạt lợi của ai nhưng 3 con giáp giàu có này vẫn phát tài cực to, tiền cứ ùn ùn chui vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang con giáp may mắn nhất

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo