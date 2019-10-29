3 con giáp tài vận bùng phát, phú quý an nhàn, sự nghiệp thăng hoa trong những tháng cuối năm 2019

Tâm linh - Tử vi 29/10/2019 15:02

Những tháng cuối năm 2019, dù không tranh tài đoạt lợi của ai nhưng 3 con giáp giàu có này vẫn phát tài cực to, tiền cứ ùn ùn chui vào túi.

Của nả đầy nhà, tiêu xài thả ga, nhà xe có đủ chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp giàu có này trong hai tháng cuối năm 2019.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là phúc phần mà con giáp giàu có này sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vốn là con giáp thông minh, tài năng và có chí hướng. Dẫu không sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng được ai nâng đỡ nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn dư sức tự dựa vào bản thân thể gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, từ đây đến cuối năm 2019 người tuổi Thân sẽ thăng hoa bất ngờ trong đường công danh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là phúc phần mà con giáp may mắn này sở hữu.

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Hai tháng cuối năm, con giáp khôn ngoan này sẽ có tiền tài dư dả, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu là người chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc. Vậy nên, con giáp này được cấp trên thương yêu, đồng nghiệp giúp đỡ hết lòng. Nhờ thế, Dậu sẽ có nhiều cơ hội phát triển, kiếm được khá nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Những tháng đầu năm khá chật vật vì bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá khiến Dậu nợ nần chồng chất. Thế nhưng, nửa cuối năm Dậu nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, sung túc thịnh vượng. Từ tháng 11 trở đi, con giáp khôn ngoan này sẽ có tiền tài dư dả, nằm trên đống vàng. 

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Chẳng những tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên ấm âm hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khá ham chơi, cứng đầu và ương ngạnh nên Ngọ có những tháng năm đầu lập nghiệp khá khó khăn. Vậy nhưng, vì kiên định với đam mê, dám làm những gì người khác không nghĩ đến nên Ngọ nhanh chóng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền ùn ùn ập vào nhà.

Hai tháng cuối năm 2019, Ngọ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng có tiền tỷ trong tay. Chẳng những tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên ấm âm hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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