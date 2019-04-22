Top con giáp số mệnh may mắn, chẳng cần tính toán vẫn luôn ‘đầy hầu bao’, có của ăn của để từ khi còn rất trẻ

Mỗi người có một vận mệnh, số phận riêng. Thế nhưng, 3 con giáp này được thần tài đặc biệt ưu ái nên ai cũng sang giàu, gia nhập hội đại gia bạc tỷ khi còn rất trẻ.

Ngay từ ngưỡng 25 Dần đã có tiền tỷ trong tay, nhà xe tậu đủ khiến ai cũng trầm trồ. Chính sự khảng khái, đàng hoàng của Dần giúp họ được quý nhân nâng đỡ, bề trên nuông chiều nên càng về hậu vận càng phú quý đầy nhà.

Một khi đã quyết tâm đeo đuổi điều gì Dần sẽ cố gắng đến khi có được thành quả khiến họ hài lòng, khiến người khác nể phục. Vậy nên, chẳng cần ăn bám mẹ cha, càng không luồn cúi để tiến thân Dần cứ đường đường chính chính đẩy sự nghiệp của mình lên tầm cao mới, hưng thịnh tột cùng.

Càng khôn khéo, chân thành trong các mối quan hệ Tỵ càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ tự lập ngay từ thuở nhỏ, họ không muốn trở nên phụ thuộc càng không muốn đặt đời mình vào tay người khác. Vậy nên, ngay từ ngày đầu đi làm họ đã nỗ lực hơn người, thăng tiến vượt bậc khiến đồng nghiệp phải kiêng nể sức làm việc phi thường của họ.

Đặc biệt, cung nô bộc của Tỵ rất tốt, họ có được cơ ngơi đồ sộ, thành công vang dội một phần là nhờ sự hỗ trợ nhiệt thành của bạn bè. Càng khôn khéo, chân thành trong các mối quan hệ Tỵ càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, gia nhập hội đại gia bạc tỷ khi chưa tròn 30.

Đời sống vật chất của Dậu khá dư giả, thậm chí có thể nói là giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dậu

Tử vi tướng số chỉ rõ, Dậu là con giáp có tài phán đoán và rất chăm chỉ. Điềm đạm, kiệm lời là thế nhưng trong công việc họ xông xáo, lì lợm đến mức khó tin. Nhờ thế, Dậu dễ dàng chiếm được cảm tình của cấp trên, đối tác nên thăng tiến nhanh như vũ bão.

Vì lẽ đó, đời sống vật chất của Dậu khá dư dả, thậm chí có thể nói là giàu sang, phú quý. Càng siêng năng cần cù họ càng thêm phúc thêm phần, quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.