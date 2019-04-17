Nhờ phúc phần trời cho, thần tài nuông chiều 3 con giáp này sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, từ đây đời họ sẽ bước sang trang mới, tha hồ hưởng lộc.

Dịp 30/4 tới, nhờ được cát tinh chiếu mệnh Thìn sẽ càng may mắn tột đỉnh. Bất cứ trò chơi may rủi nào Thìn cũng giành chiến thắng, thậm chí họ còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng phát hờn.

Thìn vốn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cả thần may mắn lẫn thần tài nuông chiều nên có vô số cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa bao giờ lâm vào cảnh nghèo khó. Đời họ được phủ kín bởi bạc tiền, sung sướng từ trong trứng nước.

Nửa cuối tháng 4, Dần sẽ có cơ hội phát tài, quơ tay là có tiền, chỉ việc nằm trên đống tiền mà hưởng thụ phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cá tính, thông minh và cực khôn ngoan trong đối nhân xử thế nên Dần được nhiều người thương yêu, quý nhân nâng đỡ mà hỗ trợ tận tình. Vậy nên, dù thuở đầu khởi nghiệp sóng gió trăm về nhưng Dần vẫn dễ dàng vượt qua, chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên làm giàu.

Nhạy bén với tiền bạc nên Dần luôn nỗ lực không ngừng để số dư trong tài khoản tăng lên mỗi ngày. Con giáp này không bao giờ biết đủ, càng không đầu hàng số phận. Nửa cuối tháng 4, Dần sẽ có cơ hội phát tài, quơ tay là có tiền, chỉ việc nằm trên đống tiền mà hưởng thụ phủ phê.

Một vốn bốn lời, làm một hưởng mười chính là may mắn trời ban cho Mão trong những ngày cuối tháng 4/2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại có chí cầu tiến nên trời cao không phụ lòng người, thành công rồi sẽ gõ cửa đời Mão kéo theo cơn mua tiền tài, danh vọng. Có trong tay mọi thứ nhưng Mão vẫn cứ sống dung dị như thuở hàn vi, không sân si, đố kỵ cũng không lên mặt với những người nghèo khó hơn mình.

Đức tính tốt đẹp ấy giúp Mão tích được rất nhiều công đức, thêm phúc thêm phần để được bề trên tạo điều kiện làm giàu. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ vàng để Mão bắt đầu. Một vốn bốn lời, làm một hưởng mười chính là may mắn trời ban cho Mão trong những ngày cuối tháng 4/2019.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.