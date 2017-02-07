Top con giáp sinh con thứ hai thì gia đình sẽ ‘ăn nên làm ra’, ‘tiền vào như nước’

Con cái là của trời cho. Ai cũng có thể sinh 2 con, nhưng riêng những con giáp này một khi sinh 2 con sẽ rất tốt. Và sau đây là những con giáp sinh hai con sẽ giàu có, phú quý ‘ngất trời’

Người tuổi Hợi rất thích hợp sinh hai con, nhờ đó mà cuộc sống giàu có, suôn sẻ mọi điều. Sinh con càng sớm, họ càng nhận được phúc phần, càng đem lại phúc đức cho con cháu về sau. Sinh con tuổi sớm cũng sẽ tốt cho sức khỏe của cả mẹ và con. Con sinh ra cũng sẽ giỏi giang, ngoan ngoãn, sau này sẽ hiếu thuận với ba mẹ hơn. Gia đình cũng ngày một ‘ăn nên làm ra’, giàu sang hơn. Vì vậy, đây là tuổi thích hợp để sinh con thứ hai nhất

Tuổi Mùi

Hình ảnh con dê thôi cũng đã thấy sự thân thiết, hiền lành. Dê là biểu tượng cho sự sung túc, đầm ấm của gia đình. Vì vậy mà người tuổi Mùi rất thích hợp với sinh hai con.

Nhưng nhiều khi, những cặp vợ chồng sẽ lo âu về tài chính hay điều kiện khi phải nuôi 2 con. Đừng quá lo lắng chuyện đó quá nhiều, vì chỉ cần sinh bé thứ hai, may mắn, điều tốt đẹp với cả gia đình. Lúc đó, con cái cũng sẽ mang đến không ít chuyện thuận lợi cho cả nhà. Sự nghiệp sẽ rực rỡ, tiền tài cũng dồi dào. Con sinh ra cũng rất ngoan ngoãn, lại giỏi giang, biết hiếu thuận với ba mẹ. Gia đình vì vậy càng sung túc hơn, còn gì tốt hơn đây?

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phải sinh 2 thì con cái mới hòa thuận. Gia đình cũng sung túc, ấm áp và đủ đầy hơn. Nếu sinh hai con thì tiền tài, may mắn mới đến nhiều hơn với gia đình. Con cái sinh ra cũng rất ngoan và ham học hỏi. Từ đây mà trẻ dễ thành công và gặt hái nhiều thành tựu trong cuộc sống hơn. Từ đây, mái ấm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, cùng nhiều tài lộc, phúc phần. Đừng lo chuyện tiền bạc khi phải nuôi con. Chỉ cần sinh con thứ hai thì mọi chuyện sẽ đều rất suôn sẻ và tốt đẹp với gia đình họ.

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