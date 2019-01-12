Top con giáp nhanh tay vơ hết tiền, hốt hết lộc của thiên hạ, vận đỏ như son trong những tháng đầu năm 2019

Tử vi năm 2019 với con giáp tuổi Sửu là khá viên mãn về tài lộc và tình cảm. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng hoa trong sự nghiệp. Ở chỗ làm bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng, nâng đỡ lên chức vụ như ý. Bởi có nhiều tài năng nên vận mệnh của bạn vô cùng hanh thông, làm gì cũng mang lộc về nhà.

Những người kinh doanh sẽ kiếm được nhiều tài lộc, buôn bán một vốn bốn lời. Bạn kiếm được nhiều vụ làm ăn lớn nên tiền cứ đổ về đều đều, thu hết tài lộc của thiên hạ. Vận mệnh của bạn trong thời điểm này đỏ như son, vơ hết của cải, tiền bạc đổ đầy két sắt của mình.

Tuổi Thìn

Nhờ có phúc tinh chiếu mệnh trong năm Kỷ Hợi, tuổi Thìn sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn và thành công. Bạn vượng vận quý nhân và được nhiều người đi trước dẫn dắt, giúp đỡ cả về tài chính lẫn tinh thần nên công việc làm ăn suôn sẻ, viên mãn. Nhờ điều kiện này nên Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên xuất sắc nhất trong mắt cấp trên.

Thìn vơ hết lộc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm 2019, bạn có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Sự nghiệp cứ phất lên như diều gặp gió. Vấn đề tài chính của bạn trong thời điểm này tăng lên vượt trội khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nói chung Thìn nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều tài lộc trời ban.

Tuổi Ngọ

Vận mệnh của Ngọ đỏ như son. Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc đổ về đều đều không sợ thiếu trước hụt sau. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức và tài năng của bản thân, giảm bớt những kẻ tiểu nhân hãm hại vây quanh. Bạn chỉ cần chăm chỉ, tập trung vào công việc ắt sẽ có nhiều cơ hội làm tăng số tài khoản trong ngân hàng.

Ngọ ôm hết tiền tài về đổ đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm 2019 là thời điểm giúp bạn trở thành đại gia, tiền tiêu xài thoải mái không lo nghĩ. Tiền tài của bạn bùng nổ vượt trội, có thể mua nhà, sắm xe, sống an nhàn hưởng phúc lộc trời ban. Tuy nhiên về phương diện sức khỏe, bạn nên tự biết chăm sóc mình. Đừng tập trung công việc quá mức làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm