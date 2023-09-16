Top con giáp là con cưng của trời, tiền tài bủa vây, tha hồ gánh lộc về nhà từ giờ đến giữa tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 16:20

Từ nay đến giữa tháng 8 âm lịch, top con giáp giàu có này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, phát tài phát lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống chan hòa và biết cách đối nhân xử thế nên người tuổi Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, dẫu không được sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn dư sức tự làm đại gia.

Tử vi dự đoán, từ nay đến giữa tháng 8 âm lịch, tuổi Hợi càng thêm phúc thêm phần, hưởng nhiều phúc lành. Đặc biệt, con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là có tiền, làm gì cũng thành công rực rỡ, tha hồ gánh lộc về nhà.

Top con giáp là con cưng của trời, tiền tài bủa vây, tha hồ gánh lộc về nhà từ giờ đến giữa tháng 8 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dù là nam hay nữ đều sống chân thành, thiện lương và yêu thương đồng loại. Họ sẵn lòng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó hơn mình mà chẳng suy tính thiệt hơn, càng không đòi đáp đền.

 

Nhờ thế, Mão tích được rất nhiều công đức, bề trên hết lòng chiếu cố. Từ nay đến giữa tháng 8 âm lịch, tuổi Mão sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm ngập trong núi vàng, tiêu xài thả ga ba năm cũng không cạn túi.

Top con giáp là con cưng của trời, tiền tài bủa vây, tha hồ gánh lộc về nhà từ giờ đến giữa tháng 8 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống. Chẳng những không ngừng vươn lên, Tuất còn có tham vọng làm giàu nên khốn khó, thất bại cũng chẳng thể làm con giáp may mắn này chùn chân mỏi gối.

Khổ tận cam lai, từ nay đến giữa tháng 8 âm lịch chính là thời hoàng kim để Tuất gặt hái những thành quả mình xứng đáng nhận được. Tiền tỷ trong tay, của nả chất đống, phát tài thăng hoa chính là phúc phần Tuất nhận được.

Top con giáp là con cưng của trời, tiền tài bủa vây, tha hồ gánh lộc về nhà từ giờ đến giữa tháng 8 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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