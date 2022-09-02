Top 3 cung hoàng đạo "Ế" không lối thoát: Sư tử, Ma kết đều góp mặt

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 02:51

Cùng giải mãi độ ế cũng như những nguyên nhân khiến của top 3 cung hoàng đạo. Đôi khi chính những lý do "lãng xẹt" lại là nguyên nhân khiến các cung hoàng đạo ngậm ngùi mãi "ế" vẫn hoàn "ế". Cùng nhau tìm ra nguyên nhân của sự "ế ẩm" là biết cách thoát kiếp FA liền!

SƯ TỬ: 99,9%

Chẳng phải do con gái Sư Tử quá mạnh mẽ mà ế. Hoàn toàn không phải Sư Tử vô duyên hay không đẹp mà chỉ số FA cao chót vót như này. Ngược lại, trong 12 cung hoàng đạo ế nhất lại là Sư Tử cũng bởi cung này ngoại hình hấp dẫn, học thức tốt, cư xử chừng mực, nhã nhặn. Bởi thế nên cũng có phần hơi kén chọn pha lẫn một chút kêu ngạo. Kiểu chị đẹp nên chị có quyền chảnh để trai nó thèm!

Hơn hết, sự đa nghi khiến bạn luôn trong trạng thái cảm thấy mất an toàn khi yêu, đôi khi còn làm đối phương bị ngột ngạt, khó chịu. Thậm chí, khi mới trong giai đoạn tìm hiểu, nhiều khả năng bạn đã có phần muốn kiểm soát quá đà khiến người kia phải "đầu hàng rút lui".

Top 3 cung hoàng đạo 'Ế' không lối thoát: Sư tử, Ma kết đều góp mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Sư tử ế theo phong cách sang chảnh.

MA KẾT: 80%

Một trong những cung hoàng đạo giữ vị trí cao trong top chòm sao ế bền vững chính là Ma Kết. Ma Kết một khi yêu thì thường quên lâu. Khéo qua bao năm rồi vẫn day dứt về tình đầu cũng nên. Hơn thế, Ma Kết còn thường bận rộn và mải mê với công việc, thế nên khả năng cao là không có thời gian để tìm đối tượng phù hợp. Đừng lo, cái gì đến cũng sẽ đến, hữu xạ tự nhiên hương, tình yêu sẽ tự vồ đến lúc nào không hay.

Bạn rất chăm chỉ kết bạn và giao lưu với những con người mới, tuy nhiên chỉ trò chuyện qua điện thoại thôi là chưa đủ. Sự lười ra ngoài cũng như ngại tiếp xúc, nói chuyện trực tiếp sẽ khiến mọi người nhanh chóng lãng quên bạn và dành cơ hội, sự chú ý cho các đối tượng khác đấy.

Top 3 cung hoàng đạo 'Ế' không lối thoát: Sư tử, Ma kết đều góp mặt - Ảnh 2
Sự say mê công việc cộng với sự hướng nội là cái đà cho Ma Kết mãi ế

KIM NGƯU: 70%

Giống Ma Kết, Kim Ngưu cũng thuộc top 12 cung hoàng đạo ế nhất. Dù luôn khát khao một nửa kia nhưng bởi Ngưu Ngưu quá thủy chung, không thay lòng đổi dạ, nghĩ ngợi, nhớ thương người cũ nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội để người mới bước vào cuộc đời mình.

Bạn trẻ Kim Ngưu có điểm mạnh của ngoại hình xinh đẹp lại điềm đạm, dịu dàng tuy nhiên "thần ế" vẫn không chịu buông tha bởi sở thích ăn uống vượt lên trên tình yêu của mình. Bạn nó thể dành ra hàng giờ để la cà quán xá cùng hội bạn thay vì trò chuyện, tìm hiểu người khác giới đấy.

Top 3 cung hoàng đạo 'Ế' không lối thoát: Sư tử, Ma kết đều góp mặt - Ảnh 3
Kim Ngưu quá ư lụy tình nên rất dễ đánh mất sự chân thành từ người khác giới

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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