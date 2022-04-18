Top 3 con giáp "uống cạn lộc trời" trong 30 ngày tới: Dần tiền của bủa vây, làm một hưởng mười, Mão đạp trúng hũ vàng, Sửu một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 12:30

30 ngày tới tài vận tổng thể của 3 con giáp này cực tốt, những thứ bị ảnh hưởng xấu bởi Thái Tuế cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Tuổi Dần

Nhờ Thần Tài phù trợ, 30 ngày tới con giáp may mắn này trở nên phú quý, vận khí luôn hanh thông. Bạn sẽ gặp làn gió mới, tiền chất thành núi, nhận nhiều của cải và phúc lành, gặp may mắn, kiếm nhiều tiền và trở thành người giàu có. Do đó, cuộc sống của bạn như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Bạn không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Tuổi Mão

Là con giáp may mắn 30 ngày tới, vận khí của người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực.

 

Sự nhanh nhẹn, tài trí giúp con giáp này khẳng định được tài năng và vị trí của mình. Bạn lại luôn hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo.

 

Top 3 con giáp 'uống cạn lộc trời' trong 30 ngày tới: Dần tiền của bủa vây, làm một hưởng mười, Mão đạp trúng hũ vàng, Sửu một bước thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn. Vì vậy hãy giữ tinh thần bình tĩnh, cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục. Tuy nhiên, khi đạt được mục tiêu cũng chớ vội ngủ quên trên chiến thắng kẻo bạn sẽ sớm thụt lùi so với người khác.

 

Bên cạnh đó, sự chủ động sẽ mang đến cho bạn may mắn ở thời điểm này nên hãy thẳng thắn đối mặt và giải quyết dứt khoát mọi vấn đề.

 

30 ngày tới này, chuyện tình cảm được giữ ở mức ổn định. Những nỗ lực cải thiện mối quan hệ của bạn với người ấy sẽ thu được những kết quả đáng tự hào.

 

Tuổi Sửu

30 ngày tới, tài vận tổng thể của người tuổi Sửu sẽ tăng cao. Những thứ bị ảnh hưởng xấu bởi Thái Tuế cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Đặc biệt, trong 30 ngày tới, tài lộc của người tuổi Sửu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của họ cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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3 ngày tới những con giáp này có bạc tỷ trong tay, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, càng về cuối năm này càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu.

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