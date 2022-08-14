Top 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ nhất trong 72 giờ tới, qua hết đắng cay, đến lúc hưởng ngọt bùi, đầu tư làm ăn đều sinh lãi

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 09:58

Trong 72 giờ tới là thời điểm vận thế vượng phát, cuộc sống thuận lợi, công việc hanh thông, tài vận rực cháy của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Sửu

Tử vi cho hay, trong vòng 72h tới, vận trình của người tuổi Sửu cát khí vượng nhờ có Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều. Nếu biết nắm bắt thời cơ, những chú Trâu dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này. Song vận thế xoay vần, càng về cuối tuần việc kiếm tiền càng khó khăn, nên cố gắng nhiều hơn để giữ được tài khí.

 

Có vẻ như mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đang có vài vấn đề khúc mắc. Dù không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là tình cảm thăng trầm bất định những cũng khiến tuổi Sửu cảm thấy cảm giác an toàn và e sợ sẽ vuột mất hạnh phúc đang có trong tay, căng thẳng nắm giữ càng khiến cho nỗi lo sợ tăng lên.

Top 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ nhất trong 72 giờ tới, qua hết đắng cay, đến lúc hưởng ngọt bùi, đầu tư làm ăn đều sinh lãi - Ảnh 1
Tử vi cho hay, trong vòng 72h tới, vận trình của người tuổi Sửu cát khí vượng nhờ có Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là một trong những con giáp thông minh, ít nói và kín đáo. Họ giỏi quan sát và thường suy nghĩ, đào sâu, phân tích một vấn đề. Nhờ trầm tĩnh, suy nghĩ, tính toán rõ ràng nên người tuổi Tỵ mưu sự ắt sẽ thành công.

Tuy nhiên, đúng 72 giờ tới, con giáp tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Tỵ nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Top 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ nhất trong 72 giờ tới, qua hết đắng cay, đến lúc hưởng ngọt bùi, đầu tư làm ăn đều sinh lãi - Ảnh 2
Đúng 72 giờ tới, con giáp tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 72 giờ tới, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu tăng tiến khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều, con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ. May mắn thay, thời gian này, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành.

Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Cây trồng của họ tươi tốt trong khi vật nuôi của họ cũng mau lớn, khỏe mạnh. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Top 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ nhất trong 72 giờ tới, qua hết đắng cay, đến lúc hưởng ngọt bùi, đầu tư làm ăn đều sinh lãi - Ảnh 3
Trong 72 giờ tới, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu tăng tiến khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ 3 ngày 9/8, cao nhân chỉ đường đến mỏ vàng, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, chóng mặt vì may mắn ập đến tới tấp

Sau ngày mai, thứ 3 ngày 9/8, cao nhân chỉ đường đến mỏ vàng, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, chóng mặt vì may mắn ập đến tới tấp

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất sau ngày mai, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 72 giờ tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn tử vi ngày 13/8

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 44 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026