Hợi là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa tài lộc sắp ập đến với mình.

Tuy nhiên, Hợi cần nhắc nhở bản thân về chuyện chi tiêu. Bản mệnh không nên thấy tiền kiếm được quá dễ dàng mà coi thường, thoải mái tiêu pha chẳng cần biết đến ngày mai.

Cuối tuần cát thần xuất hiện sẽ che chở cho Hợi gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không nhỏ.

Người làm việc văn phòng thì thu nhập chủ yếu vẫn từ công việc chính. Bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo thu nhập không cải thiện mấy mà hiệu quả lại không cao.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, có ý chí hơn người. Họ sống hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Có lẽ vì vậy mà Mùi được nhiều người yêu quý và luôn hết mình giúp đỡ con giáp này mỗi khi họ gặp khó khăn.

Tử vi 12 con giáp trong 2 ngày tới, con giáp may mắn này được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, gia tăng tài sản. Đường tài lộc cũng như sự nghiệp của Mùi tiến triển nhanh chóng. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, công việc được cấp trên đánh giá cao và giao nhiều dự án quan trọng cho bạn, chỉ cần làm tốt ắt có được thành công vang dội.

Nhờ những kinh nghiệp đó, họ sẽ gây dựng được sự nghiệp thành công rực rỡ hơn, hoàn hảo hơn. Tử vi còn cho biết con giáp này trong giai đoạn tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Tuổi Tuất

Vận xui đeo bám không ngừng nên cuối tuần này Tuất khó có thể nghỉ ngơi. Tuất có thể sẽ cần tính toán lại các kế hoạch cho hợp lý hơn. Dù đã cố gắng, nỗ lực nhưng may mắn chưa mỉm cười với Tuất. Bản mệnh có thể cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả.

Trong công việc, cơ hội thăng tiến vừa mới xuất hiện đã bị kẻ tiểu nhân cướp mất. Bản mệnh khó có thể đạt được những điều mình muốn. Tuất cần nhớ rằng thành công là thứ không dễ dàng, đừng vội từ bỏ nếu bản thân chưa nỗ lực hết khả năng.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng không dễ dàng với Tuất. Những hiểu lầm có thể khiến bản mệnh và người ấy cãi vã không ngừng đến khi cả hai cùng cảm thấy chán nản và không muốn nói thêm điều gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm