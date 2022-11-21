TOP 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022)

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 03:07

3 con giáp có vận đổi đời, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên, làm gì cũng thuận, hồng phúc rợp trời, người người ghen tị đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục. Người tuổi Sửu trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch sắp tới có vận trình hanh thông, công danh phát đạt.

Tử vi cho biết, thu nhập của tuổi Sửu tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Sửu nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Vận may của người tuổi Sửu bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, từ giờ đến cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

TOP 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022) - Ảnh 1
ược Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do Thân luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Thân chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Thân luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, người tuổi Thân được Thần Tài chiếu cố nên thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị. Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng.

Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Thân sẽ thấy vận trình của mình đi lên như “diều gặp gió”. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

TOP 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022) - Ảnh 2
Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới, con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Tử vi cho biết, người tuổi Dậu đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Dậu có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Đúng 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi tích cực, thậm chí còn bất ngờ suôn sẻ, mọi việc tưởng chừng như bế tắc thì tìm được cách để giải quyết triệt để. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Dậu thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Con giáp này sẽ có những cơ hội tốt trong sự nghiệp, ngoài ra còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một mà thu mười, nên sẽ có nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Dậu hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

TOP 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022) - Ảnh 3
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Dậu thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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