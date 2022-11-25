Top 3 con giáp sở hữu vận trình vào xui xẻo, nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ vào cuối tuần này (26-27/11/2022)

Theo dõi tử vi cuối tuần, vận trình của người tuổi Mão biến động khá rõ trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này. Điều đó khiến bản mệnh có nhiều phiền muộn, vận trình thăng trầm rõ rệt.

Đáng lẽ phải là hai ngày nghỉ ngơi xả hơi sau một tuần vất vả nhưng những chú Mèo vẫn sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Càng những thời điểm này, bạn càng nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bạn trong mắt người khác và còn đẩy bạn vào những tình huống bất lợi.

Đặc biệt là trong thứ 7 ngày 26/11/2022, điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu.

Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

Tuổi Thìn



Thìn là con giáp xui xẻo cuối tuần này. Tài chính của bản mệnh có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan.

Do có hung tinh chiếu mệnh, Thìn có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Một khi xảy ra rắc rối thì rất khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Nếu nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè thì Thìn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương. Đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, vận khí sa sút là nguyên nhân khiến đủ chuyện xui xẻo ập đến với người tuổi Hợi. Điềm báo tử vi cho thấy bạn sẽ gặp phải không ít khó khăn trong việc triển khai kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở hay chọc ngoáy nào của đối thủ. Có lẽ cây càng cao thì gió càng lớn, người tuổi Hợi càng có lợi thế thì càng có nhiều người ganh ghét, điều này đồng nghĩa rằng bản mệnh phải thận trọng khi đưa ra những quyết định của mình.

Phương diện tài lộc cũng được dự báo vô cùng kém sắc, có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất. Có nhiều việc không đơn giản như những gì bạn thấy. Đừng vội vàng trong thời điểm này vì có thể tạo ra những sai lầm khó sửa chữa.

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