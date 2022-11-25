Top 3 con giáp sở hữu vận trình vào xui xẻo, nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ vào cuối tuần này (26-27/11/2022)

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 13:22

Con giáp xui xẻo nên chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến động bấp bênh. Cùng đón xem nhé!

Tuổi Mão 

Theo dõi tử vi cuối tuần, vận trình của người tuổi Mão biến động khá rõ trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này. Điều đó khiến bản mệnh có nhiều phiền muộn, vận trình thăng trầm rõ rệt.

 

Đáng lẽ phải là hai ngày nghỉ ngơi xả hơi sau một tuần vất vả nhưng những chú Mèo vẫn sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Càng những thời điểm này, bạn càng nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bạn trong mắt người khác và còn đẩy bạn vào những tình huống bất lợi.

 

Đặc biệt là trong thứ 7 ngày 26/11/2022, điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu.

 

Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

 

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp xui xẻo cuối tuần này. Tài chính của bản mệnh có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan.

Do có hung tinh chiếu mệnh, Thìn có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Một khi xảy ra rắc rối thì rất khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Top 3 con giáp sở hữu vận trình vào xui xẻo, nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ vào cuối tuần này (26-27/11/2022) - Ảnh 1
Nếu nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè thì Thìn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương. Đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Tuổi Hợi 

Cuối tuần này, vận khí sa sút là nguyên nhân khiến đủ chuyện xui xẻo ập đến với người tuổi Hợi. Điềm báo tử vi cho thấy bạn sẽ gặp phải không ít khó khăn trong việc triển khai kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở hay chọc ngoáy nào của đối thủ. Có lẽ cây càng cao thì gió càng lớn, người tuổi Hợi càng có lợi thế thì càng có nhiều người ganh ghét, điều này đồng nghĩa rằng bản mệnh phải thận trọng khi đưa ra những quyết định của mình.

 

Phương diện tài lộc cũng được dự báo vô cùng kém sắc, có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất. Có nhiều việc không đơn giản như những gì bạn thấy. Đừng vội vàng trong thời điểm này vì có thể tạo ra những sai lầm khó sửa chữa.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Giữa tháng 11 đến Tết 2022, 3 con giáp nào nhận được may mắn khó đếm được, càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt?

Giữa tháng 11 đến Tết 2022, 3 con giáp nào nhận được may mắn khó đếm được, càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt?

Người làm công ăn lương đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian qua nên gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà