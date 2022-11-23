Top 3 con giáp sở hữu đầu óc sáng taọ tuyệt đỉnh nên giàu đổ vách nhờ mạng xã hội vào một ngày không xa

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 13:00

Lúc đầu chỉ quay TikTok cho vui, nhưng từ ngày được khán giả đón nhận nên họ bắt đầu xem việc làm video là việc làm nghiêm túc, từ đó họ lại càng đầu tư hơn về nội dung.

Tuổi Tị

Vốn là con giáp sáng tạo luôn đem lại sự bất ngờ cho mọi người nên con giáp tuổi Tị nhất định không bỏ lỡ cơ hội của mình khi xem TikTok là sân chơi để họ có thể thỏa sức sáng tạo của mình.

Lúc đầu chỉ quay TikTok cho vui, nhưng từ ngày được khán giả đón nhận nên họ bắt đầu xem việc làm video là việc làm nghiêm túc, từ đó họ lại càng đầu tư hơn về nội dung. Trong khi người khác mất khá nhiều thời gian thì người tuổi Tị lại cần một thời gian ngắn để tập trung, sớm trở thành một ngôi sao sáng trong cộng đồng này.

Thậm chí vốn là người ưa thử thách nên với vô số thử thách thú vị, hấp dẫn trên TikTok được họ chấp thuận và tực hiện ngay lập tức, họ dường như không bao giờ biết chán khi đã tham gia vào guồng quay mới này. Đối với họ, nội dung đăng lên phải thực sự chân thực, và không quên trong mỗi video đều có một câu chuyện, một thông tin hữu ích truyền tải đến người xem, nhờ đó mà chúng có tính lan truyền khá nhanh.

Việc sáng tạo nội dung trên TikTok đã mang đến hàng triệu lượt theo dõi cho những người tuổi Tị có khả năng tạo ra video thu hút người xem. Có thể nói nhờ việc chăm chỉ, sáng tạo không ngừng nên bạn đã trở thành con giáp dễ nổi tiếng trên TikTok hơn bất cứ ai khác.

Tuổi Tý

Trên thực tế, con giáp này cũng không thích giao tiếp nhiều với mọi người, cũng chẳng thích việc gây thù chuốc oán với ai, cho dù có ai đó đắc tội với họ, họ cũng thường chọn cách nén giận cho qua, đợi những cảm xúc tiêu cực của mình biến mất. Nhưng như vậy không có nghĩa họ là một người cam chịu sự bắt nạt, lên mặt của mọi người. Một khi con giáp này trở nên tập trung và cố gắng, họ chắc chắn có thể làm mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Top 3 con giáp sở hữu đầu óc sáng taọ tuyệt đỉnh nên giàu đổ vách nhờ mạng xã hội vào một ngày không xa - Ảnh 1

Họ có cái nhìn mới mẻ và sáng tạo trong nhiều việc, chỉ là họ có muốn thể hiện ra cho người khác cùng biết hay không mà thôi. Theo tử vi, người tuổi Tý thường đem lại cho người ta cảm giác mình là một người rất an phận và thật thà, vì thế họ thường bị coi là người yếu đuối và nhát gan.

Trên thực tế, con giáp này cũng không thích giao tiếp nhiều với mọi người, cũng chẳng thích việc gây thù chuốc oán với ai, cho dù có ai đó đắc tội với họ, họ cũng thường chọn cách nén giận cho qua, đợi những cảm xúc tiêu cực của mình biến mất.Nhưng như vậy không có nghĩa họ là một người cam chịu sự bắt nạt, lên mặt của mọi người. Một khi con giáp này trở nên tập trung và cố gắng, họ chắc chắn có thể làm mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.Họ có cái nhìn mới mẻ và sáng tạo trong nhiều việc, chỉ là họ có muốn thể hiện ra cho người khác cùng biết hay không mà thôi. Ghen tị với những con giáp luôn được đồng nghiệp quý mến, chỉ huy coi trọng giúp sự nghiệp khi nào cũng thăng hoa

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi cũng là người khác thức thời, trong khi mọi người cố chấp và không muốn tham gia điều gì mới lạ như TikTok thì họ đã chủ động tìm hiểu, hỏi han những người có kinh nghiệm.

Vừa lắng nghe, vừa nghiền ngẫm những kiến thức đã biết, họ chợt nhận ra rằng, ở bất kỳ nền tảng nào, nội dung cũng là yếu tố cốt lõi. Vì sau cùng, người xem sẽ chỉ gắn bó với các nền tảng và nhà sáng tạo nội dung đem đến những câu chuyện thú vị và những bài học bổ ích.

Đó là lý do họ tập trung vào việc sáng tạo và thực hiện các clip một cách tỉ mỉ, nội dung hài hước nhất có thể để hút người xem. Có lẽ điều khiến tốc độ trở thành một yếu tố quyết định trong việc bắt trend trên TikTok chính là việc xu hướng trên nền tảng được cập nhật mỗi ngày. Không đủ nhanh, con giáp tuổi Hợi khó lòng bắt kịp "thiên thời", tiếp cận nhiều người xem, tăng view nhanh chóng.

Có thể thấy, trong thời đại ngày nay, tạo ra một video không khó, nhưng để được người xem đón nhận là một thử thách. Và việc thực hiện các clip theo xu hướng trên TikTok quyết định lớn cho thành công của mình, vì thế, con giáp tuổi Hợi luôn cố gắng cập nhật liên tục các thử thách khác nhau với sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp, người thân...

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi