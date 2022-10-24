Top 3 con giáp 'số hưởng' như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà trong tuần mới

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 09:44

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà trong tuần mới.

Tuổi Mùi

Tuần mới, người tuổi Mùi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian tới con giáp có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ. Thời gian này con giáp sẽ có nhiều hỷ sự đang chờ đợi và có thể may mắn trúng số trong tương lai.

Ngoài ra, vận đào hoa của con giáp may mắn này cũng đang đến. Nếu bạn đang độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Nếu là người đã thành gia lập thất thì gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Top 3 con giáp 'số hưởng' như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà trong tuần mới - Ảnh 1
Tuần mới, người tuổi Mùi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chuyện kinh doanh của người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài nâng bước nên khá thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, khách hàng ra vào nườm nượp. Đặc biệt trong thời gian tới, không những được quý nhân phù trợ mà còn có đại phú đại quý nối tiếp nhau, tiền bạc rủng rỉnh.

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có Thần tình ái chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Top 3 con giáp 'số hưởng' như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà trong tuần mới - Ảnh 2
Chuyện kinh doanh của người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài nâng bước nên khá thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ các quý nhân phù trợ trong tuần mới. Họ không chỉ đem lại cơ hội thay đổi nghề nghiệp, hợp tác, các mối làm ăn, quan hệ, mà còn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều về vật chất, tài nguyên. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm quyền lực, có khả năng thăng chức hoặc đạt được vị trí mong muốn.

Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển đáng mừng khi lứa đôi ngày một xích lại gần nhau hơn. Nhờ có Tam Hội tác động mang tới nhân duyên tốt đẹp để bạn có thể gặp gỡ người nào đó, nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình.

Top 3 con giáp 'số hưởng' như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà trong tuần mới - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ các quý nhân phù trợ trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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