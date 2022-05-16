Top 3 con giáp sẽ gặp vận xui, nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn và tình cảm vào cuối tháng 5 dương lịch này

Người tuổi Thân cuối tháng 5 dương lịch này cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại, đây cũng là trở ngại lớn trong con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong năm 2022. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, cuối tháng 5 dương lịch này không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ cần nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Nhìn chung đây là lúc tuổi Thân phải giữ cho mình một cái đầu lạnh cùng một cái tâm vững để sáng suốt định hình mọi việc, giữ bản thân ở mức bình ổn để tránh những xung đột không đáng có.

Tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ:

Cuối tháng 5 này không phải là thời điểm suôn sẻ về tình cảm của người tuổi Tỵ. Với những người đã có gia đình, cần đề phòng cãi vã, tình cảm rạn nứt thậm chí dẫn đến ly dị. Với những người chưa có gia đình thì tình duyên cũng không êm ả cho lắm, thường sẽ gặp những phản đối từ gia đình.

Nhìn chung về sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong cuối tháng 5 dương lịch này khá vất vả. Tuy nhiên, nam nữ tuổi Tỵ có phước đức lớn nên thường được quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng tuổi Tỵ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, biến hung thành cát.

Phương diện tiền bạc cũng không mấy dư dả do chịu tác động của cục diện Hình Thái Tuế. Bạn dễ bị thua lỗ khi đầu tư và có thể tiêu tiền mà không kiểm soát được. Cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn, kiên nhẫn hơn với đối tác của bạn trong tháng này.

Cuối tháng 5 dương lịch này tuổi Tỵ không được suôn sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu:

Người tuổi Sửu có tính cách hoạt bát, kết giao nhanh chóng, đôi khi nó cũng mang lại không ít rắc rối trong chuyện tình cảm. Cuối tháng 5 dương lịch này, đối với người độc thân, khó tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đối với những ai đã có gia đình cần chú ý sự rạn nứt, chính vì thế cần dành nhiều thời gian bên gia đình. Những ai làm kinh doanh sẽ có khoảng thời gian bị trì trệ. Cộng sự có thể có hành động sai trái, nhân viên có thể gây rắc rối hoặc một vài khách hàng khó tính khiến bạn đau đầu. Hãy kiềm chế tính cãi cọ và đừng trút giận lên người khác. Hãy cố gắng cảm thông và đặt mình vào vị trí của người kia để suy xét đúng sai. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Tuổi Sửu sẽ có quãng thời gian cuối tháng 5 này kinh doanh trì trệ. Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.