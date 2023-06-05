Top 3 con giáp sắp sửa phát tài phát lộc vào 15 ngày nữa, chuẩn bị may túi ba gang mà đựng tiền hốt bạc từ ơn trên ban xuống

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân đều nhạy bén với thời cuộc và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Đây chính là lý do vì sao dù còn khá trẻ nhưng Thân đã có vị trí vững vàng chốn công sở, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi năm 2023 có nói, vào 15 ngày nữa chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Vào 15 ngày nữa khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tuổi Tị

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Với tuổi Tị, vào 15 ngày nữa Thần Tài cũng đứng về phía bạn nên tài vận hanh thông, làm đâu thu lợi đấy.

Điềm báo tử vi cho thấy, các công việc mà bạn tiến hành đều mang tới kết quả như ý, kế hoạch đầu tư mới cũ đều có tiến triển tốt, tiền thu về một mối nên tài chính hoàn toàn không đáng lo. Chất lượng cuộc sống của con giáp này nhờ vậy cũng có sự cải thiện tích cực.

Bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường. Thường xuyên cập nhật xu hướng, đổi mới hình thức kinh doanh sẽ giúp bạn thu hút nhiều khách hàng hơn.

Hơn nữa, con giáp này còn được đánh giá cao nhờ sự uy tín của bản thân. Đó là cơ sở để bạn được cấp trên cất nhắc và khách hàng đề bạt, công việc khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn.

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