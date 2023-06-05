Top 3 con giáp sắp sửa phát tài phát lộc vào 15 ngày nữa, chuẩn bị may túi ba gang mà đựng tiền hốt bạc từ ơn trên ban xuống

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 15:35

Sách tử vi năm 2023 có nói, vào 15 ngày nữa chính là thời cơ nghìn năm có một để 3 con giáp này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuổi Thân 

Top 3 con giáp sắp sửa phát tài phát lộc vào 15 ngày nữa, chuẩn bị may túi ba gang mà đựng tiền hốt bạc từ ơn trên ban xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân đều nhạy bén với thời cuộc và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Đây chính là lý do vì sao dù còn khá trẻ nhưng Thân đã có vị trí vững vàng chốn công sở, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi năm 2023 có nói, vào 15 ngày nữa chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này.

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Vào 15 ngày nữa khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tuổi Tị 

Top 3 con giáp sắp sửa phát tài phát lộc vào 15 ngày nữa, chuẩn bị may túi ba gang mà đựng tiền hốt bạc từ ơn trên ban xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Tị, vào 15 ngày nữa Thần Tài cũng đứng về phía bạn nên tài vận hanh thông, làm đâu thu lợi đấy.

Điềm báo tử vi cho thấy, các công việc mà bạn tiến hành đều mang tới kết quả như ý, kế hoạch đầu tư mới cũ đều có tiến triển tốt, tiền thu về một mối nên tài chính hoàn toàn không đáng lo. Chất lượng cuộc sống của con giáp này nhờ vậy cũng có sự cải thiện tích cực.

Bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường. Thường xuyên cập nhật xu hướng, đổi mới hình thức kinh doanh sẽ giúp bạn thu hút nhiều khách hàng hơn.

 

Hơn nữa, con giáp này còn được đánh giá cao nhờ sự uy tín của bản thân. Đó là cơ sở để bạn được cấp trên cất nhắc và khách hàng đề bạt, công việc khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tử vi cát tinh trợ lực, đúng 7 ngày tới các con giáp này vận trình cực thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc cũng phất lên trông thấy, cuộc sống sung túc đến khó tin

Tử vi cát tinh trợ lực, đúng 7 ngày tới các con giáp này vận trình cực thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc cũng phất lên trông thấy, cuộc sống sung túc đến khó tin

Tử Vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của các bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 8 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 3 giờ 19 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy