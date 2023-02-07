TOP 3 con giáp phú quý cát tường, tài vận cực thịnh: Tháng 2 đón đại lộc, tháng 3 đổi đời giàu sang

Tháng 2 và tháng 3 là khoảng thời gian tình duyên nở rộ, tiền bạc hanh thông, công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió nhờ có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và đối tác.

Người tuổi Tý may mắn có được những người bạn tri kỷ nên làm gì dù có khó khăn thì vẫn luôn được bạn bè ủng hộ. Công việc của bản mệnh thành công cũng nhờ có những người bạn luôn bên cạnh động viên, ủng hộ hết mình. Thời gian tới, Tý hãy chăm chỉ làm việc, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.

Người tuổi Thìn không ngại thể hiện tham vọng của mình. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn ở trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết. May mắn hơn, mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình khi Thìn gặp khó khăn. Vì vậy, nếu có vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận.

Cấp trên dành cho Tý không ít lời khen ngợi vì sự nhiệt tình và đam mê trong công việc. Có được niềm tin, uy tín chính là có được sự thành công trong tương lai.

Người tuổi Thìn có dấu hiệu phát tài nho nhỏ. Người làm kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính ngay từ thời điểm đầu tháng 2.

Có người được nhận phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân,… Khi số tiền tăng lên hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình.

Đường tình duyên của Thìn trong tháng 2, tháng 3 cũng khá tốt đẹp. Vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm được đối tác có mối quan tâm đặc biệt.

Người có đôi có cặp do bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho nửa kia nhưng nhìn chung tình cảm hai bên vẫn bền chặt, cơ bản không có tranh cãi.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Bản mệnh có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tháng 2 và tháng 3 là thời điểm hoàng kim của người tuổi Hợi. Sự nghiệp vững chãi, Hợi thành công rực rỡ trên đường công danh.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Hợi sẽ đến sớm, bản mệnh tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Hợi cũng được nâng cao.

Người tuổi Hợi không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, Hợi liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!