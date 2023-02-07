Kể từ sau Rằm tháng Giêng, Cát Tinh độ trì cho 3 con giáp này thăng chức tăng lương, tài lộc vượng phát vô cùng

Tâm linh - Tử vi 07/02/2023 06:49

Sau Rằm tháng Giêng, đường tài lộc và công danh của 3 con giáp này ngày càng nở rộ, tươi sáng nhờ ơn trên độ trì.

Tuổi Tỵ

Sau Rằm tháng Giêng 2023, vận trình của người tuổi Tỵ có những dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Có thể nói rằng mọi phương diện cuộc sống của bạn đều đạt được những thành tích đáng mừng.

Với những người làm công ăn lương, con giáp này nhận được sự trọng dụng của cấp trên nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng và phức tạp. Hãy cố gắng hết sức mình để hoàn thành, bạn đang tiến những bước vững vàng trên con đường thăng chức.

Kể từ sau Rằm tháng Giêng, Cát Tinh độ trì cho 3 con giáp này thăng chức tăng lương, tài lộc vượng phát vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính cũng phát triển vô cùng rực rỡ. Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường nên khách hàng lúc nào cũng đổ về tấp nập. Bạn chẳng sợ hãi đối thủ cạnh tranh bởi bạn luôn biết lợi thế của mình nằm ở đâu. 

Chuyện tình cảm phát triển cực kì hanh thông khi người độc thân được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn và người ấy nói chuyện hợp nhau ngay từ lần đầu tiếp xúc. Thậm chí, bạn có thể kết đôi với đối phương ngay trước Valentine này. 

Tuổi Thân

con giáp may mắn sau Rằm tháng Giêng 2023 nhưng để đạt được thành công, người tuổi Thân vẫn cần cố gắng không ngừng. Vì thế, bạn cần phải rèn cho mình tính kiên trì, quyết tâm, khó khăn cũng đừng buông xuôi bởi đó là yếu tố giúp bạn phát triển.

Thời điểm này, chỉ cần cố gắng, bạn có thể hóa nguy thành an, tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo cũng như quý nhân. Đối phương sẽ dành cho bạn thêm nhiều cơ hội để khẳng định vị thế.

Kể từ sau Rằm tháng Giêng, Cát Tinh độ trì cho 3 con giáp này thăng chức tăng lương, tài lộc vượng phát vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng có ít nhiều dấu hiệu khởi sắc, điều đó chứng tỏ là bạn đang dần tiến bộ. Chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc của mình, mạnh dạn triển khai các dự án thì sớm muộn gì, bạn cũng thu được các khoản lương thưởng, hoa hồng triển vọng.

Với người làm kinh tế, bạn đang đứng trước cơ hội cực kì đáng thử sức. Tất nhiên, trước khi bắt tay vào làm, bạn cũng đã lường trước được những khó khăn có thể xuất hiện rồi. Tuy nhiên, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn sau Rằm tháng Giêng 2023, người tuổi Ngọ không sợ hãi khi đối diện với khó khăn bởi xung quanh bạn luôn có người động viên, giúp đỡ. Thêm vào đó, tinh thần tích cực, lạc quan còn giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ dễ dàng.

Phương diện tài lộc khá lạc quan trong thời điểm giữa tuần. Qua Rằm, bạn thu hoạch được kết quả từ những dự án đầu tư, kinh doanh từ trước đó. Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhanh chóng nắm bắt xu thế thị trường nên đi tắt đón đầu, giành lợi thế so với đối thủ.

Kể từ sau Rằm tháng Giêng, Cát Tinh độ trì cho 3 con giáp này thăng chức tăng lương, tài lộc vượng phát vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm cũng là điểm sáng rực rỡ trong vận trình của bản mệnh. Bạn đi đâu cũng nhận được sự yêu mến và chú ý của mọi người, thậm chí, có người là tâm điểm của đám đông.

Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu các đối tượng tìm hiểu, người độc thân có thể nhanh chóng tìm được nửa kia trước ngày Valentine 14/2.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

4 vật nên đặt trước cửa nhà để tăng dương khí, thu hút tài lộc, gia chủ phát tài

4 vật nên đặt trước cửa nhà để tăng dương khí, thu hút tài lộc, gia chủ phát tài

Cửa chính của một ngôi nhà là nơi đón thần tài ghé thăm nếu gia chủ đặt 4 thứ này trước cửa sẽ hút tài vượng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch