Gia chủ nếu thấy đột nhiên trong nhà xuất hiện 3 thứ này, sắp tới sẽ ăn lộc Tổ Tiên, tiền tài đầy ắp, công danh xán lạn

Ngược lại, mọi thứ đều tươi tốt, cây cối phát triển xanh tươi, thậm chí ra hoa kết trái là biểu hiện của sự sống, sự vui tươi, khởi đầu của những điều tốt lành, may mắn.

Ong, chim, dơi làm tổ

Người xưa thường nói "đất lành chim đậu". Ngoài ra, chim én và ong đều là những con vật mang tính dương, rất linh nên những con vật này xây tổ ở nhà chứng tỏ nhà có phong thủy tốt.

Sống trong ngôi nhà có những dấu hiệu này càng lâu thì sẽ càng phát tài, giàu có, cuộc sống vô cùng viên mãn. Vợ chồng con cái tâm đầu ý hợp hạnh phúc trọn đời. Chính vì thế, nếu phát hiện nhà mình có chim, dơi hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng không nên xua đuổi chúng đi để tài lộc tới nhà.

Bên cạnh đó, dơi làm tổ trong nhà được coi là một trong những dấu hiệu dự báo rằng gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong vấn đề tiền bạc, tài chính.

Chó đến nhà

Người ta thường nói câu: "Chó đến nhà thì sang". Việc chó lạ chạy vào nhà thường được coi là điềm lành, báo hiệu cho việc người trong nhà sẽ gặp may mắn hoặc tài vận sẽ đến.

Màu sắc của chú chó khác nhau có thể đem đến cho gia chủ những sự may mắn khác nhau.

Nếu là chú chó màu đen chạy vào nhà bạn thì có nghĩa gia đình bạn sẽ được giàu có, có sự bảo vệ gia đình vượt qua những khó khăn. Nếu chó có màu trắng nghĩa gia đình bạn sẽ nhận được nhiều sự bình an, may mắn trong tình yêu. Nếu đó là chú chó vàng, đây là điềm báo cho sự thịnh vượng, hạnh phúc và an khang.

Bên cạnh đó, chó còn đem lại sự trung thành, trí nhớ tốt, đem lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc, học tập hay thi cử. Chó đến nhà biểu hiện cho việc có kẻ canh nhà, giữ của, là thần giữ của nên sẽ giàu có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!