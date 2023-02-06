4 vật nên đặt trước cửa nhà để tăng dương khí, thu hút tài lộc, gia chủ phát tài

Việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà giúp cho gia chủ nhanh chóng phát tài, giàu có.

Khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những thanh âm của chuông gió khi rung lên chính là nguồn năng lượng vô hình cho căn nhà bạn kích thích nguồn năng lượng tốt chạy vào nhà.

Đặt hòn non bộ

Phong thủy nhà có một cách cục cực vượng tài, đó là "Tọa sơn hướng thủy". Điều này hàm ý rằng khu vực Minh Đường, tức khoảng không phía trước nhà có nước sẽ tụ tài rất tốt.

Bạn có thể thiết hòn non bộ chảy trước cửa nhà hoặc đặt bể cá, phong thủy quan niệm "thủy sinh tài" nên sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà bạn.

Trồng cây phong thủy trước cửa nhà

Trong phong thủy thì cây xanh tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào. Cây xanh đặt ở lối vào nhà không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn giúp gia tăng khí, thu hút may mắn, tài lộc vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn trồng cây thì nên lựa chọn những loại cây mang ý nghĩa phát tài, phú quý như: cây vạn lộc, cây trúc phú quý, cây kim tiền,…

Đặt thảm trước hiên

Nếu muốn căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng bạn có thể đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Tuy nhiên, chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ. Vì cửa ra vào là mặt tiền của ngôi nhà, một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ, thần Tài sẽ thường xuyên ghé thăm.

Bạn cần đảm bảo thảm trước cửa sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên, thay thường xuyên để tổng thể ngôi nhà trông sạch đẹp.

Những thứ nào tuyệt đối không được để trước cửa nhà?

Bên cạnh đó, 4 thứ tuyệt đối không được để trước cửa nhà để tránh bần cùng cả đời. Nếu mắc phải cần sửa ngay:

1. Đồng hồ

Một số người quan tâm nhiều đến thời gian và để tiện cho việc kiểm tra giờ giấc, họ sẽ thường treo đồng hồ ở cửa ra vào. Đây là một trong những điều cấm kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy, đồng hồ treo trước cửa nhà có nghĩa là "kết thúc", nhất là cửa ra vào là tài vị, treo đồng hồ ở vị trí tài chính có nghĩa là "hết của", vậy nên gia chủ không nên treo đồng hồ trước cửa nhà.

2. Giày dép lộn xộn

Hầu hết gia đình nào cũng đều bố trí tủ giầy dép ở cửa. Tuy nhiên, đặt giày ở cửa có nghĩa là may mắn không vào cửa, nhất là để lộn xộn. Ngoài ra, theo phong thủy, tủ giày là vật dụng cá nhân, nếu đặt ngoài cửa rất dễ rước vận xui, đồng thời, việc mũi giày hướng vào cửa sẽ phá hủy vượng khí của ngôi nhà, ảnh hưởng đến việc tích tụ của cải. Bên cạnh đó, việc để giày dép bừa bãi trước cửa nhà cũng gây mất vệ sinh, mất mỹ quan cho ngôi nhà.

3. Treo gương trước cửa

Treo gương không chỉ hợp thời trang mà còn thuận tiện lợi trong cuộc sống, nhưng đó lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Ai cũng biết gương vừa có tác dụng phản chiếu, vừa có tác dụng phản chiếu hai mặt, vừa có thể phản chiếu tài lộc, xui xẻo, nếu lắp ở cửa ra vào chắc chắn sẽ khúc xạ tài lộc, mang lại xui xẻo.

4. Thùng rác

Nhiều gia đình có thói quen để thùng rác ở gần cửa để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày, nhưng điều nay vô tình lại gây ảnh hưởng đến phong thủy của toàn ngôi nhà. Thùng rác rất bẩn, nhiều uế khí, để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ, vận may ngày càng kém đi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!