Top 3 con giáp phạm Thái Tuế 2023, thế nhưng số mệnh dát vàng, khó khăn không đè được kim quý, vẫn phất lên vèo vèo

Tiếp bước cát khí còn lại của năm 2023, bước sang năm 2023 chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi tử vi dự báo rằng tuổi Mão là một trong những con giáp đại may dù vẫn bị dính phạm Thái Tuế.

Mọi phương diện trong cuộc sống đều có những bước chuyển mình đáng kể, cơ hội vàng son được nắm bắt mà vươn lên mạnh mẽ.

Những điểm sang liên quan đến mặt tài lộc cũng khiến những chú Mèo thăng tiến đáng kể. Dẫu bước sang năm tuổi, trải qua không ít lần "trầy da tróc vẩy" nhưng với sự tự tin và tinh thần cầu tiến bản mệnh đi qua khó khăn thách thức và đạt được tiếng vang lớn.

Tử vi còn cho thấy những dự tính làm ăn của bản mệnh diễn ra đúng với dự tính ban đầu, thậm chí còn có thể đạt được kết quả vượt chỉ tiêu.

Mọi cơ hội kiếm tiền đến với bạn dàn trải, liên tiếp; chính bởi vậy mà những lo lắng liên quan đến tiền bạc gần như là không còn. Mọi khoản nợ được quyết toán nhanh chóng, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Có thể tóm lại năm 2023 với tuổi Mão là một năm tốt đẹp, phạm Thái Tuế nhưng làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, chỉ cần bản mệnh nỗ lực, chịu khó thì không thể không phát tài.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp đổi vận giàu sụ trong năm 2023 này, khi bản mệnh có những bước tiến vững vàng và đáng ngưỡng mộ trên hành trình chinh phục mục tiêu. Dậu tuy vướng phải cục diện Thái Tuế nhưng là hại Thái Tuế nên không có gì cản bước được con giáp này.

Quý Mão 2023, đánh dấu bước chuyển mình của con giáp này trên phương diện công danh, tiền bạc bởi được cát tinh hậu thuẫn. Dù làm việc ở môi trường nào bạn cũng hoàn toàn tỏa sáng, phát huy được năng lực thiên bẩm.

Tài chính nhập cục nhưng không hề có vấn đề nào liên quan đến tài chính gây khó khăn cho bản mệnh, bổng lộc, lương thưởng đến với người làm công ăn lương và người làm kinh doanh sáng sủa. Dưới sự trông nom của Thần Tài, những chú Gà tha hồ "làm đâu thắng đấy".

Tuổi Thìn

Thìn vốn luôn gây được thiện cảm với mọi người bởi cách cư xử hào hiệp của mình. Bản mệnh sống biết trước biết sau, luôn tôn trọng người khác vì biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có người tài giỏi hơn mình.

Con giáp này cũng rất giàu tham vọng, không thích an phận thủ thường. Có lẽ vì thế mà đa phần người sinh vào năm Tuất đều có một mục tiêu chung là phấn đấu để cuộc đời không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại.

Trong năm 2023, bản mệnh có thể tìm được lối đi thích hợp để vượt qua những chông gai. Có thể nói, bản mệnh đã dùng chính khả năng và sự quyết tâm của mình để chiến thắng số mệnh. Câu “đức năng thắng số” rất phù hợp với Tuất trong hoàn cảnh này, vậy nên không có gì lạ khi bạn nhận lại phúc báo xứng đáng.

Cũng phải trầy trật một phen thì Thìn mới có thể tìm được cơ hội đổi đời trong năm 2023 này. Thậm chí càng trải qua sóng gió, bản mệnh lại càng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn, tự đưa cuộc đời mình lên một tầm cao mới, thậm chí có người nhanh tay bứt tốc còn trở thành người có quyền cao chức trọng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.