Top 3 con giáp nữ xinh đẹp tài hoa bẩm sinh nhưng đường tình siêu lận đận

Những người thuộc tuổi Tý sinh ra đã có ngoại hình bắt mắt, rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao, bản mệnh là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, sống rất thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mối quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Tuy nhiên do tuổi Tý nhiều lúc quá chú trọng vào công việc mà dẫn đến tình cảm đôi bên khó có thể duy trì được trạng thái ổn định, dễ có sóng gió. Hai người thường xuyên cãi vã, bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức trong lòng sẽ trở thành “thuốc nổ” cho các cuộc tranh cãi nảy lửa, hoặc đôi khi bất đồng quan điểm khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hòa khí trong mọi tình huống, tránh cãi vã nếu không chỉ càng đẩy tình cảm của hai người đến bờ vực nguy hiểm.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường là người khá nổi loạn, cá tính, sống có lý tưởng, có chủ kiến riêng của bản thân. Đây là con giáp có tài lãnh đạo và cũng rất thích chỉ huy người khác. Trong cuộc sống, con gái tuổi Dần rất quyết đoán, dám nghĩ dám làm, có bản lĩnh lại không thích phải dựa dẫm vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Dần có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một người ấm áp và nhiệt thành. Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần luôn quan tâm thái quá đến người kia nên khiến họ cảm thấy khó chịu, mất tự do. Vì vậy mà nhiều cuộc tình của con giáp này thường không có kết thúc đẹp. Dần nên tiết chế cảm xúc của mình một chút để không bị người khác làm tổn thương.

Tuổi Thìn

Những cô gái thuộc con giáp rồng không đặc biệt cao về trí tuệ cảm xúc, nhất là trong vấn đề tình cảm, họ không biết suy nghĩ theo tư thế khác, và những gì họ nói ra là không thể chấp nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là trong hôn nhân, không phải lúc nào họ cũng phân biệt được tầm quan trọng và họ sẽ đấu tranh với chồng khi chuyện gì đó xảy ra. Sau một thời gian dài, chồng họ tự nhiên sẽ cảm thấy đau khổ. Thực ra, con giáp nữ rồng không cố ý, mà thường là cái miệng ngu xuẩn khiến hiểu lầm ngày càng lớn. Một cuộc hôn nhân như vậy quả thực sẽ khiến con giáp rồng nữ đau khổ và trở nên cô đơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.