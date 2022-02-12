Top 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn' trong 2 tuần tới: Cơ hội tăng thêm thu nhập, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân kề bên

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 17:06

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân kề bên trong 2 tuần tới.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này vốn có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để nâng cao chất lượng cuộc sống, cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Bạn cũng vốn là người thông minh, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ để họ đổi vận đổi đời. Sắp tới, công việc của bạn sẽ rất suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. 

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Với những người đã có đôi có cặp, bạn sẽ có một khoảng thời gian chia sẻ, thấu hiểu và dần dần "hâm nóng" tình cảm.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhiều người cho rằng, những người tuổi Sửu sống khổ vì không biết tận hưởng cuộc sống nhưng trên thực tế, bạn là người biết nhìn xa trông rộng và luôn tin rằng, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Bạn cũng đối xử với mọi người bằng sự chân thành nên thường nhận lại được những điều tốt đẹp từ người khác. Do đó, sắp tới, vận số của bạn được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. 

Trong chuyện tình cảm, với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Thậm chí, bạn còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Nhìn chung, nếu như biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay bạn sẽ công thành danh toại, cuộc sống mỹ mãn.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Đây chính là giai đoạn người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều dự án bất ngờ làm nên thành công cho mình trong tương lai. Bạn có thể tranh thủ làm một số công việc phụ hoặc công việc bán thời gian thích hợp vào thời điểm này, nhất định sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên con giáp này cần tận dụng tối đa, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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