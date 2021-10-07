Top 3 con giáp nhận tin vui trong tháng 10 và tài lộc vượng phát vào tháng 11

Tâm linh - Tử vi 07/10/2021 18:00

Cùng xem những may mắn nào đang chờ đợi các con giáp dưới đây trong tháng 10 và 11 dù họ đã trải qua tháng 9 không mấy suôn sẻ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bị mưa gió vùi dập vào tháng 9 khiến mọi mặt đều vô cùng bất lợi và họ bắt đầu nghi ngờ bản thân ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 10, họ sẽ gặp vận may, cung Tài Bạch sẽ được cát tinh Lộc Tồn chiếu mệnh. 

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Ảnh minh họa: Internet

Đây là một tin tuyệt vời đối với họ, tài vận của người tuổi Dần không chỉ vô cùng thịnh vượng mà còn sẽ đi lên trong suốt thời gian cuối năm. Ngoài ra, những người tuổi Dần sẽ mở ra thời kỳ tài phú của riêng mình vào tháng 11 khiến người người ngưỡng mộ. Tuy nhiên họ vẫn cần phải phấn đấu không ngừng để giữ gìn cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa vào cuối tháng 9 dương khí hội tụ, vì vậy tháng 10 chính là lúc để họ chờ đợi thời cơ. Khi tin vui đầu tiên xuất hiện, người tuổi Ngọ sẽ bước vào con đường làm ăn phát tài, điều này không chỉ tiếp cho họ hy vọng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại mà những ngày hạnh phúc cũng dần tới. 

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Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn về thu nhập đặc biệt vào tháng 11, sẽ có những thành quả bất ngờ ập đến. Lời khuyên cho bạn là hãy tin rằng mình càng làm việc chăm chỉ thì sẽ càng may mắn. Chỉ cần bạn có thể tích cực sửa đổi khuyết điểm của mình thì tương lai của bạn sẽ phát triển vô hạn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tư duy nhanh nhạy, cẩn thận và thận trọng trong quá trình làm việc, về cơ bản ít mắc sai lầm nên tháng 10 có thể có được sự coi trọng của lãnh đạo và ngày càng nhận được nhiều cơ hội. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trong tháng 11, vận trình tài lộc tổng thể của họ có phần đi lên, vận thế hanh thông và vô số điều tốt lành sắp đến. Người cầm tinh con dê phải không ngừng bứt phá bản thân trong công việc, đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ dốc sức mà chiến đấu. Sau đó với việc có được sự giúp đỡ của quý nhân trong cuộc sống, nhất định họ sẽ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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