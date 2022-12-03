TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, cuối ngày hôm nay 3/12, tin vui tới tấp, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 03:35

Cuối ngày hôm nay, 3/12, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón thần may mắn, tin vui tới tấp, vận trình mở ra trang mới, tình - tiền thăng hoa viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 3/12/2022 của 12 con giáp thấy, Nhị Hợp khiến các mối quan hệ của người tuổi Thìn có dấu hiệu tiến triển tích cực. Nhờ bản tính hài hòa, cởi mở mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn vướng khó khăn.

Người trẻ tuổi nếu còn mơ hồ về định hướng tương lai của mình thì nên tâm sự với người đi trước nhiều hơn, có thể lời gợi ý của mọi người sẽ giúp bạn có cái nhìn mới về mọi việc. Đừng giấu tâm sự của mình trong lòng nhé.

Về phương diện sức khỏe, cục diện Thổ Kim tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng giúp con giáp này tránh được những rắc rối liên quan tới sức khỏe, nhất là những ai có mục tiêu nhất định về cân nặng và con giáp này đạt gần được mục tiêu của mình.

TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, cuối ngày hôm nay 3/12, tin vui tới tấp, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh - Ảnh 1
Về phương diện sức khỏe, cục diện Thổ Kim tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn. Tử vi phương Đông cho biết người tuổi Dần không có việc cần bận tâm trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ những người đang làm công việc liên quan tới giấy tờ, sổ sách cần cẩn trọng hơn để tránh nhầm lẫn, sai sót.

Vận trình tài lộc được duy trì ở mức tốt. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng tiến không ngừng đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, đủ đầy hơn bao giờ hết.

Cục diện Thổ Kim tương sinh giúp cho sức khỏe của con giáp này được cải thiện rõ rệt, người ốm bệnh sẽ may mắn tìm được loại thuộc hoặc thầy thuốc, bác sĩ phù hợp, hoặc bản mệnh được nghe và làm theo một lời khuyên có giá trị.

TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, cuối ngày hôm nay 3/12, tin vui tới tấp, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh - Ảnh 2
Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ 7 ngày 3/12/2022 hôm nay là một ngày thuận lợi cho việc kinh doanh, đầu tư của tuổi Sửu với sự hỗ trợ của tài tinh. Con giáp này có những đánh giá sáng suốt trong kế hoạch hợp tác, nhận ra cơ hội khi mà người khác đang còn cảm thấy hoang mang.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân dễ dàng tìm thấy hình mẫu lý tưởng của mình và mạnh dạn bộc bạch tình cảm của mình. Cuộc sống gia đình luôn giữ được sự hài hoà, đó là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp bản mệnh vượt qua nhiều khó khăn cuộc sống.

TOP 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, cuối ngày hôm nay 3/12, tin vui tới tấp, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh - Ảnh 3
Người độc thân dễ dàng tìm thấy hình mẫu lý tưởng của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được cảnh báo nên cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông.

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