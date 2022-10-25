Top 3 con giáp mở miệng là dính thị phi, cái miệng hại cái thân, cần cẩn trọng lời nói và hành động bốc đồng

Cái miệng hại cái thân là nói đến con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Dần là người thẳng tính, có sao nói vậy và chúa ghét những người hay nịnh hót. Vậy nên những câu nói của tuổi Dần đã phần là chê trách và phê bình những điểm chưa tốt của đối phương, tất nhiên trong lòng họ cũng ghi nhận điểm tốt của người ấy, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Và đó là lý do khiến cho tuổi Dần luôn bị hiểu lầm thích dạy đời, bị người khác khó chịu. Và thực tế, Dần rất giỏi, làm việc gì cũng chu toàn nên họ thường không hài lòng với cách làm việc của nhiều người. Và đó cũng là điều khiến người bị chỉ trích cảm thấy tổn thương, thấp kém, mất tự trọng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách rất quyết đoán, nghĩ đến việc gì là sẽ lập tức thực hiện ngay, chẳng hề lo lắng bất cứ điều gì cả, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà họ lại hay làm ra những hành động quá mức bốc đồng, khiến mọi người không thể nào hiểu nổi.

Có thể với người ngoài sẽ cảm thấy công việc này không thể thực hiện được, thế nhưng với tuổi Thân, họ lại thực hiện chẳng chần chừ chút nào. Tính cách này đôi khi sẽ khiến họ rơi vào rắc rối, thậm chí phải làm phiền người khác giải quyết giúp mình.

Những lúc như vậy, họ sẽ cảm thấy rất hối hận, thế nhưng về sau vẫn sẽ chứng nào tật nấy. Cái bản tính bốc đồng đã gắn liền với con giáp này, khiến họ có muốn thay đổi cũng chẳng hề dễ dàng trong một sớm một chiều được.

Tuổi Tý

Tý tình tình bỗ bã, có sao nói vậy, không bao giờ giữ kẽ nên thường gây mất cảm tình với người xung quanh. Lời thật mất lòng chính là vậy nhưng tuổi Tý lại không hiểu được chân lý, khiến bạn bị nhiều người ghét bỏ, khó chịu.

Thật thà thẳng thắn là tốt nhưng Tý cũng nên hiểu tùy môi trường, hoàn cảnh và đối tượng mà thẳng thắn. Có những người không phải là mối quan hệ thân thiết thì cũng cần khéo léo, tế nhị để khỏi khiến họ cảm thấy bạn vô duyên trong cách ăn nói.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-con-giap-mo-mieng-la-dinh-thi-phi-cai-mieng-hai-cai-than-can-can-trong-loi-noi-va-hanh-dong-boc-dong-507158.html