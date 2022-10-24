Top 3 con giáp may mắn, trong 7 ngày cuối tháng 10 này (25 - 31/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn

Những ngày cuối tháng 10 này (25/10 - 31/10), vận trình cuộc sống của tuổi Dần có xu hướng phát triển tốt. Con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui, sự nghiệp rực rỡ. Bản mệnh có thể hy vọng nhiều hơn vào công việc. Dự báo số tiền mà tuổi Dần kiếm được cũng tăng lên.

Tuổi Dần sống chân thành, tốt bụng, luôn ước ao về một cuộc sống hạnh phúc. Con giáp này có tính tình cởi mở, hào sảng nên luôn được thần may mắn che chở.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau.

Con giáp này có thể gặt hái nhiều thành tựu và trở thành nhân viên xuất sắc, thậm chí làm lãnh đạo. Người làm kinh doanh có thêm khách hàng mới, thu nhập tăng lên không ngừng.

Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Mão

7 ngày tới (25 - 31/10) tuổi Mão có may mắn nhờ Chính Quan soi sáng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết.

Trong vận tình cảm, người tuổi Mão thể hiện được tính cách trầm mặc, điềm tĩnh đáng tin cậy. Vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần và có trình tự. Quan hệ xã giao tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.