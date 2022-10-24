Top 3 con giáp may mắn, trong 7 ngày cuối tháng 10 này (25 - 31/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 18:05

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2022, có ba con giáp sẽ đạp trúng hố vàng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần sống chân thành, tốt bụng, luôn ước ao về một cuộc sống hạnh phúc. Con giáp này có tính tình cởi mở, hào sảng nên luôn được thần may mắn che chở.

Top 3 con giáp may mắn, trong 7 ngày cuối tháng 10 này (25 - 31/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn - Ảnh 1
Con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui, sự nghiệp rực rỡ. Bản mệnh có thể hy vọng nhiều hơn vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tháng 10 này (25/10 - 31/10), vận trình cuộc sống của tuổi Dần có xu hướng phát triển tốt. Con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui, sự nghiệp rực rỡ. Bản mệnh có thể hy vọng nhiều hơn vào công việc. Dự báo số tiền mà tuổi Dần kiếm được cũng tăng lên.

Con giáp này có thể gặt hái nhiều thành tựu và trở thành nhân viên xuất sắc, thậm chí làm lãnh đạo. Người làm kinh doanh có thêm khách hàng mới, thu nhập tăng lên không ngừng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. 

Top 3 con giáp may mắn, trong 7 ngày cuối tháng 10 này (25 - 31/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn - Ảnh 2
Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 

Bắt đầu từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Mão 

7 ngày tới (25 - 31/10) tuổi Mão có may mắn nhờ Chính Quan soi sáng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Top 3 con giáp may mắn, trong 7 ngày cuối tháng 10 này (25 - 31/10/2022), ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn - Ảnh 3
Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết.

Trong vận tình cảm, người tuổi Mão thể hiện được tính cách trầm mặc, điềm tĩnh đáng tin cậy. Vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần và có trình tự. Quan hệ xã giao tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 12 giờ trưa, thứ Ba ngày 25/10/2022, những con giáp sau được phong là ông hoàng tài chính, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm, cơ hội chạm tay đến vinh hoa phú quý

Kể từ 12 giờ trưa, thứ Ba ngày 25/10/2022, những con giáp sau được phong là ông hoàng tài chính, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm, cơ hội chạm tay đến vinh hoa phú quý

Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài, Phúc tinh soi sáng từ 12 giờ trưa thứ Ba ngày 25/10/2022, sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong tuần mới. Một phần cũng nhờ từ sự nỗ lực của bản mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 7 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới