Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (7/10 - 13/10): Làm 1 hưởng 10, tài lộc nhân đôi, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 07/10/2019 14:25

Nhờ có thần tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn nhất tuần (7/10 - 13/10) này sẽ nhân đôi tài lộc, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Song hỷ lâm môn, phúc lộc tràn vào nhà sẽ giúp 3 con giáp may mắn nhất tuần (7/10 - 13/10) này đổi đời ngoạn mục, muốn nghèo cũng không được.

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Có tham vọng, dám nghĩ dám làm và không ngừng khát khao theo đuổi đam mê nên Mão sẽ trở thành con giáp may mắn hơn người, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi con giáp có nói, Mão là người sống tình cảm, chân thành và dĩ hòa vi quý. Họ chẳng bao giờ tranh đoạt với người, hơn thua với đời mà chỉ chú tâm vào công việc của mình. Có tham vọng, dám nghĩ dám làm và không ngừng khát khao theo đuổi đam mê nên Mão sẽ trở thành con giáp may mắn hơn người, sung sướng như tiên.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, Mão sẽ có 7 ngày tươi sáng với tài lộc vượng phát, lội ngược dòng ngoạn mục. Càng về cuối tuần Mão càng thêm phúc thêm phần, tiền đổ vào túi ào ào như thác.

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Từ giữa tuần trở đi Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Chẳng những vận may nhân đôi, tiền ập vào nhà Thìn còn kiếm tiền dễ như trở bàn tay, thành công sớm đến mức ai cũng ngưỡng mộ.

Trong tử vi tuần mới, Thìn sẽ có tài vận dồi dào, tương lai xán lạn với những cơ hội tiền bạc mở ra ngay trước mắt. Từ giữa tuần trở đi Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió, đếm tiền sái tay.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đại cát đại lợi chính là phúc phần con giáp này nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Họ có khát khao làm giàu, dám nghĩ dám làm và biết cách tận dụng triệt để các mối quan hệ để tiến thân. Thế nên, càng về hậu vận Dậu càng có vận tài lộc thăng hoa rực rỡ.

Trong tuần mới này, Dậu sẽ là con giáp giàu có ngút trời với cơ may tiền bạc tìm đến tận cửa. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đại cát đại lợi chính là phúc phần con giáp này nhận được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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