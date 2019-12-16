Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (16/12 - 22/12): Hỷ sự ập vào nhà, may mắn tìm đến tận cửa, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 16/12/2019 11:16

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 16/12 đến 22/12/2019 này bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tiền tài dư dả, của nả dồi dào.

Làm một hưởng mười, song hỷ lâm môn, có khả năng làm giàu chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 16/12 đến 22/12/2019 này.

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Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng tha hồ đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới có nói, chính nhờ sự mạnh mẽ, kiên định và trách nhiệm trong công việc nên dù đang gặp phải vô số khó khăn Dần cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Họ có gan làm giàu, dám bước qua nghịch cảnh để chiến thắng số phận nên công thành danh toại.

Tử vi con giáp có nói, trong 7 ngày tới đời Dần sẽ phất lên như diều gặp gió. Chẳng những cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, Dần còn liên tục đón tin vui tài lộc. Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng tha hồ đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên.

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Đặc biệt, từ giữa tuần Tý sẽ có cơ may đổi đời, tiền lũ lượt chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tài năng và dám nghĩ dám làm. Họ biết cách tận dụng cơ hội trời cho, dám nghĩ lớn nên sớm gặt hái thành công từ khi khá trẻ. Sau khi kết hôn, con giáp giàu sang này càng phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy.

Tuần trước xui xẻo, khó khăn bao nhiêu thì sang tuần mới này Tý càng may mắn an nhàn bấy nhiêu. Đặc biệt, từ giữa tuần Tý sẽ có cơ may đổi đời, tiền lũ lượt chui vào túi chỉ trong tích tắc khiến ngay chính họ cũng không khỏi choáng ngợp.

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Sửu sống thoải mái đến hết năm 2020, tha hồ ăn Tết thật to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp chăm chỉ, thật thà lại có chí tiến thủ nên Sửu được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Càng nỗ lực vươn lên Sửu càng thêm phúc thêm phần, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi tới tấp.

Trong tuần mới này, dù làm công hay làm chủ Sửu cũng sẽ như chuột sa chĩnh gạo, vạn sự như ý. Từ giữa tuần trở đi, thần tài tìm đến tận cửa sẽ giúp Sửu sống thoải mái đến hết năm 2020, tha hồ ăn Tết thật to.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp song hỷ lâm môn, giàu sang bất chấp, tiền bạc cứ tíu tít tìm đến tận cửa trong 15 ngày tới

3 con giáp song hỷ lâm môn, giàu sang bất chấp, tiền bạc cứ tíu tít tìm đến tận cửa trong 15 ngày tới

Chẳng những đổi đời sau một đêm, 3 con giáp may mắn này còn thong dong hưởng lộc trời cho, chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng trong 15 ngày tới.

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