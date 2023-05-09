Top 3 con giáp may mắn nhất trong ngày mai (10/5/2023): Thuận lợi về mặc công danh lẫn tình cảm, một ngày vô cùng may mắn trong công việc lẫn tiền tài

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 08:26

3 con giáp may mắn nhất trong ngày 10/5 sẽ trải qua một ngày vô cùng tuyệt vời.

Tuổi Dần

Top 3 con giáp may mắn nhất trong ngày mai (10/5/2023): Thuận lợi về mặc công danh lẫn tình cảm, một ngày vô cùng may mắn trong công việc lẫn tiền tài - Ảnh 1
Ngày thứ tư, công việc của tuổi Dần diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

 Ngày thứ tư, công việc của tuổi Dần diễn ra dễ dàng. Người tuổi này không những có may mắn ghé thăm mà còn nhận được nhiều thành tựu nổi bật trong giai đoạn này. Đó là do bản mệnh có được sự tinh tế, nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội phát triển. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập hiện tại do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối trong khoảng thời gian này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu tích cực. Bạn và đối phương càng chung sống lâu, càng thấu hiểu nhau hơn. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để cả hai dự tính về chung một nhà. 

Tuổi Thân 

Top 3 con giáp may mắn nhất trong ngày mai (10/5/2023): Thuận lợi về mặc công danh lẫn tình cảm, một ngày vô cùng may mắn trong công việc lẫn tiền tài - Ảnh 2
Tử vi ngày 10/5/2023 của 12 con giáp cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 10/5/2023 của 12 con giáp cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra. Bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Công việc: Công việc người tuổi Thân phát huy khả năng tiềm ẩn, luôn cố gắng trau dồi kiến thức thực tiễn mỗi ngày.  

Tình duyên: Tình cảm của bạn chưa có nhiều đổi mới, duyên phận không phải muốn có là được.  

Tài lộc: Tài chính bình ổn, đủ để bạn chi tiêu và trang trải phí sinh hoạt.     

Sức khỏe: Chọn một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều ngày làm việc chăm chỉ. 

Tuổi Mùi

Top 3 con giáp may mắn nhất trong ngày mai (10/5/2023): Thuận lợi về mặc công danh lẫn tình cảm, một ngày vô cùng may mắn trong công việc lẫn tiền tài - Ảnh 3
Ngày mai, Tam Hợp Thái Tuế dự báo hôm nay sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, Tam Hợp Thái Tuế dự báo hôm nay sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin, cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. 

Cát khí trong hôm nay cũng cho thấy vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn. 

Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững.

 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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