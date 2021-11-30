Top 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp rộng mở thênh thang, tiền tài đếm mãi không hết trong 13 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/11/2021 23:55

Trong 13 ngày tới, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, công danh phát đạt. Bản mệnh có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. 

Tuổi Ngọ

Trong 13 ngày tới, người tuổi Ngọ vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện, may mắn liên tục kéo về. Trong công việc, con giáp may mắn có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. 

Ngoài ra, đường tình duyên của Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu có người ngỏ lời muốn hẹn hò, con giáp đừng ngại cho cả hai một cơ hội tiềm hiển. Hỷ sự đang đến rất gần, con giáp hãy tranh thủ mà nắm giữ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 13 ngày tới sẽ có những niềm vui bất ngờ trong cả công việc và cuộc sống. Mọi kế hoạch của Thân đều được tiến hành một cách suôn sẻ, con giáp nhận được sự tin tưởng của cấp trên và thuận lợi thăng quan tiến chức. Vận trình đang lên, Thân làm gì cũng thành công.

Về tài lộc, con giáp được Thần Tài che chở nên các nguồn thu cả chính và phụ đều tăng tiến. Chỉ cần biết tận dụng cơ hội thì Thân hoàn toàn có thể tăng ngân sách của mình lên. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được dự báo sẽ được nhiều may mắn, có những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp vào 13 ngày tới đây. Nếu đang có ý định triển khai một kế hoạch hay dự án mới thì con giáp có thể tiến hành ngay trong thời điểm này. Bởi lẽ, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của quý nhân, con giáp sẽ chuyển nguy thành an, hóa hung thành cát.

 

Về tài lộc, Dậu có thể có được một khoản thu kha khá từ bên ngoài. Thời gian này, con giáp nên tranh thủ đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh trong tương lai hoặc đầu tư thêm một vài lĩnh vực mới. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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