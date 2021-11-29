Nội trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn dát vàng đầy người, vận trình sáng chói, công danh sự nghiệp bay cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 13:00

Trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn khí vận vượng phát nhất trong năm, làm vạn sự xảy đến đều như ý bội phần. Đặc biệt là sự nghiệp của các con giáp này như được khai mở, thành công cứ thế kéo về.

Tuổi Ngọ

Đúng vào 0h ngày 30/11/2021, người tuổi Ngọ sẽ nổ hủ tài lộc, may mắn đong đầy, thêm vào đó là được quý nhân ra tay nâng đỡ hết mình, làm vận trình của con giáp này phất lên nhanh chóng. Đặc biệt là con đường sự nghiệp của Ngọ vốn chông gái, trắc trở thì nay được trãi rộng thênh thang cho chủ mệnh nhanh chóng đạt được thành công như ý. Ngọ còn có nhiều cơ hội để đạt được sự tính nhiệm của mọi người và đồng thời thăng tiến lên các chức vụ cao hơn.

Nội trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn dát vàng đầy người, vận trình sáng chói, công danh sự nghiệp bay cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau một khoảng thời gian dài bị chững lại sự nghiệp do ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan tác động vào. Thì vào đúng 0h ngày 30/11/2021, chính là thời điểm cho người tuổi Thân thay đổi vận mệnh, vực dậy sự nghiệp héo úa của mình. Nhiều khả năng con giáp may mắn này sẽ nổ hủ tài lộc thông qua việc thắng đậm sổ số hay trúng các giải thưởng lớn và đó cũng là số vốn mà ơn trên bù đấp cho chủ mệnh để có thể dễ dàng ổn định lại công việc của mình. 

Nội trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn dát vàng đầy người, vận trình sáng chói, công danh sự nghiệp bay cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ lúc 0h ngày 30/11/2021 trở đi, vạn sự xảy đến với người tuổi Dậu đều xuôi chèo mát mái, mở ra một tương lai ấm no, hạnh phúc cho con giáp này. Bởi lẽ đại hạn vừa qua đi, Dậu bước vào giai đoạn tam hợp nên cả sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe đều vượng phát thăng hoa. Vấn đề tài chính của chủ mệnh cũng dần được cãi thiện, dù không đủ dư dả để gọi là đại gia, nhưng Dậu vẫn thừa sức sắm sửa được hết những thứ mình muốn.

Nội trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn dát vàng đầy người, vận trình sáng chói, công danh sự nghiệp bay cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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