Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn bước vào chuỗi ngày Đại Thắng, sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng căng đầy trong túi

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 20:31

Bước vào ngày đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn liên tục có được nhiều cơ hội mới để khẳng định bản thân, cũng như phát triển sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Thu nhập hàng tháng được cải thiện rõ rệt giúp bản mệnh có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

Tuổi Mão

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng mới, người tuổi Mão đã có thể cảm nhận được vận mệnh của mình đang có những thay đổi tích cực. Bao chuyện xui rủi, hàm vận đều nhanh chóng qua đi, còn tài lộc, may mắn thì nô nức kéo về. Công việc của Mão sẽ có được những sự thăng tiến nhất định, đồng thời cãi thiện thu nhập và nâng mức sống của bản thân lên một tầm cao mới. Chỉ cần con giáp này biết tận dụng thời cơ mà chăm chỉ làm ăn, tích lũy kinh nghiệm thì sớm muộn gì cũng gặt hái được những quả ngọt xứng đáng.

Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn bước vào chuỗi ngày Đại Thắng, sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng căng đầy trong túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước vào tháng 12, vạn sự xảy đến với người tuổi Ngọ đều hanh thông, dễ dàng hơn trước rất nhiều. Bởi lẽ, con giáp may mắn này đang được Cát Tinh nâng đỡ, soi roi ánh hào quang làm phúc khí gia tăng bội phần. Nếu Ngọ làm nghề kinh doanh buôn bán thì mau chóng phát tài, phát lộc, hàng hóa lúc nào cũng xuất đi liên tục. Còn nếu chủ mệnh làm công ăn lương thì sẽ được mọi người công nhận và đề bạc lên các chức vụ cao hơn trong tương lai.

Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn bước vào chuỗi ngày Đại Thắng, sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng căng đầy trong túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào ngày đầu tiên của tháng 12, chính là lúc sự nghiệp của người tuổi Sửu bước vào giai đoạn thảnh thơi, nhàn hạ nhất. Bởi lẽ, những cố gắn trong quá khứ của con giáp này đến nay đều được đến đáp một cách xứng đáng. Sửu ngồi không thì may mắn, tài lộc cũng tự khắc chảy vào nhà, làm cuộc đời của con giáp này phất lên nhanh chóng. Thu nhập mỗi tháng tăng vọt, lương thưởng thì đủ đầy giúp chủ mệnh có thể dư dả mà đón một cái tết ấm no.

Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn bước vào chuỗi ngày Đại Thắng, sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng căng đầy trong túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Vào 18h ngày 30/11, top 3 con giáp cần hết sức cẩn thận kẻ gian quấy phá, tiền mất tật mang, sự nghiệp tiêu tán

Vào 18h ngày 30/11, top 3 con giáp cần hết sức cẩn thận kẻ gian quấy phá, tiền mất tật mang, sự nghiệp tiêu tán

Vào 18h ngày 30/11, 3 con giáp xui xẻo nên hạn chế tiêu xài phung phí vì sắp bước vào đợt đại hạn lớn nhất trong năm. Nhiều khả năng, sự nghiệp phát triển của các con giáp này đều bị gián đoạn kéo dài, tiền tài cũng ra đi bằng hết.

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