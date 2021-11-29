Vào 18h ngày 30/11, top 3 con giáp cần hết sức cẩn thận kẻ gian quấy phá, tiền mất tật mang, sự nghiệp tiêu tán

Vào 18h ngày 30/11, 3 con giáp xui xẻo nên hạn chế tiêu xài phung phí vì sắp bước vào đợt đại hạn lớn nhất trong năm. Nhiều khả năng, sự nghiệp phát triển của các con giáp này đều bị gián đoạn kéo dài, tiền tài cũng ra đi bằng hết.

Tuổi Thìn Sự nghiệp của người tuổi Thìn đang bay cao rực rỡ thì bỗng tụt dốc không phanh. Bởi lẽ, khi vừa bước vào tháng 12, con giáp xui xẻo này đã bị Hung Tinh soi chiều làm cát khí tan biến, xui rủi kéo dài. Vạn sự xảy đến với con giáp này cũng ngày càng khó khăn hơn trước, đặc biệt, Thìn nên cẩn trọng với các lời mời gọi đầu tư trong thời điểm này để tránh tiền mất tật mang, hao tốn của cải. Hơn thế nữa, chủ mệnh chỉ nên tập trung vào một mục tiêu mà muốn mình hướng tới tránh sự xao nhãng mà mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Vào tháng 12 sắp tới đây, một kì đại hạn kéo dài như đã được dự báo trước cho người cần tinh con Ngựa sẵn sàng mà có các phương pháp ứng phó. Bắt đầu với những trục trặc trong công việc hiện tại, các vấn đề cứ liên tục nảy sinh, làm Ngọ mất rất nhiều thời gian để khắc phục, cũng như sục giảm sự uy tính của mình trong mắt đồng nghiệp. Ngoài ra, kinh tế của con giáp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nên buộc Ngọ phải điều chỉnh lại mức sống của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Sau những tháng ngày thành công nối tiếp trong quá khứ, mang lại cho người tuổi Mùi cả khối gia sản khổng lồ thì con giáp này cũng bị không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ. Vừa bước vào tháng 12 tới đây, vận trình của chủ mệnh bắt đầu tụt dốc, xui rủi đeo bám không tha, thì cũng là cơ hội tuyệt vời cho những kẻ gian kia bày mưu quấy phá. Sự nghiệp đang phát triển của Mùi sẽ bị ảnh hướng phần nào, tiền tài trong nhà cứ dần bị bòn rút từng chút. Nhưng chỉ cần con giáp này nổ lực hết mình, không ngại gian khổ thì vẫn bình an vô sự mà vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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